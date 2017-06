Mii de români așteaptă să intre în țară pe la Vama Giurgiu, dar din păcate autoritățile bulgare întârzie acest lucru din neputință sau poate incompetență. Românii care așteaptă la o coadă mai lungă de 10 kilometri spun că sunt opriți încă de la primele ore ale după-amiezei pentru că bulgarii nu au decât un singur ghișeu deschis la plata taxei de pod.

„Am prieteni și clienți care m-au sunat de acum mai bine de trei ore și nu pot intra în țară din cauza că la vama bulgărească nu este decât un singur ghișeu deschis pentru taxa de pod”, a declarat în exclusivitate pentru Libertatea, Dumitru Luca, propritar Corali Holidays.

Potrivit acestuia, primele persoane care l-au sunat se aflau într-o coadă de 7 kilometri, iar de la primul apel de acum câteva ore bune, nu au străbătut nici jumătate de drum. „Acum coada a ajuns până mai departe de Metro (n.r. – ieșirea din orașul Ruse opusă vămii româno-bulgare), după calculele mele este mai mare de 10 kilometri. Oamenii aștia nu se gândesc că în toate mașinile astea sunt persoane cu copii mici care poate nu mai pot rezista prea mult”, a mai spus Luca.

După calculele făcute de cei din traficul de la vamă sunt mai bine de câteva mii de mașini cu români care așteaptă să intre în țară, iar dacă avem în medie câte 2-3 persoane, putem estima că vorbim de aproape 10.000 de români care sunt prinși în traficul de la vamă.

„Sunt români care vin din stațiunile bulgărești, vin din Grecia, nu așa voiam să ne terminăm concediul. Noi am stat până acum într-o benzinărie din Ruse și ne-am pus acum în mișcare, am zis că poate se mai degajă traficul. Ne-am pus acum în mișcare, dar degeaba. Am zis că cu cât va fi mai târziu va fi mai ușor, dar din contră coada se mărește”, a mai spus proprietarul Corali Holidays.

Faptul că români încă mai vin la această oră spre vama din Giurgiu ne-a fost confirmat și de alți turiști care încă sunt pe drum spre casă din Grecia, aceștia încă neștiind ce îi așteaptă acolo.

Citește și: Turiștii au cheltuit 7.500.000 de euro în minivacanța de Rusalii