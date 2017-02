Sute de dosare ale românilor care au ieșit la termen la pensie stau și prind praf fără ca aceștia să fie anunțați de deciziile finale. Motivul: angajații caselor de pensii județene nu își fac treaba. Acesta este și cazul Alexandrinei B. care are o poveste halucinantă legată de pensionarea ei.

A primit decizia de pensionare în data de 13 iulie 2016, dar nu a fost anunțată de acest lucru, decât la mai bine de jumătate de an. Între timp, pentru că rotițele birocrației se învârt, în data de 21 noiembrie a fost chemată la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM). Aceasta este instituția care decide, în cazul în care ai pensie pe caz de boală, dacă rămâi fără ea sau nu. După ce a fost internată timp de 5 zile i-au tăiat pensia. „Îmi luau tensiunea dar nu o treceau cât trebuia. De fiecare data au trecut-o mai mica. Am gonartroză la genunchi, spondiloză cervicală și lombară și cardiopatie eschemică dureroasă și depresie pe care am dobândit-o din cauza internării și stresului psihic la care am fost supusă acolo”, ne-a declarat Alexandrina.

Când a ajuns în fața comisiei de la INEMRCM, i-au spus că înțeleg că are probleme cu inima dar trebuie să mai facă și altceva. „M-au lăsat să înțeleg că trebuia să mai fac un preinfarct, ceva. Mi-au tăiat pensia. Am făcut contestație și am fost chemată din nou în fața comisiei, pe 11 ianuarie, când mi-au și dat pensia înapoi. Eu sunt un caz fericit. Am o vecină de aici care a primit decizia de pensionare la mai bine de doi ani după ce ieșise la pensie, ea neștiind în tot acest timp că avea dosarul clasat”, ne-a mai povestit Alexandrina.

Mărturiile unei foste angajate la casa de pensii

Cazuri de genul acestuia sunt cu zecile sau chiar sutele la fiecare sucursală județeană. „Nu este legal, nu este nici corect, dar nu se agită nimeni pentru că se motivează că nu au program care să îi anunțe când un contribuabil devine pensionar. Dacă mai merg ei aleatoriu printre dosare și găsesc o astfel de problema poate se sesizează, altfel nu”, ne-a spus Saviana M, fostă angajată a unei case de pensii județene.

Chiar și așa, Saviana este de părere că sistemul de stat este unul șubred pentru că totul se mișcă foarte greu, spre deloc. „Ce este supărător este că această practică nu este de acum, este dintotdeauna. Eu am ieșit din sistem de mai bine de zece ani și și atunci era această lipsă de preocupare. Mai ales în cazul domanei de care vorbim, care știei că este și bolnavă și a atins de mult limita de vârstă, de ce nu a anunțat-o nimeni, mai ales că decizia este scoasă de pe 13 iulie 2016?”, ne-a mai declarat fosta angajata a CNPP.

Potrivit ei, dacă nu ai pe cineva care să verifice, să insiste acolo, nu ai nici o șansă. Totul depinde de lucrător. Dacă este interest să își facă treaba, mai ai o șansă. „Dacă sunt remunerați cum trebuie, poate, dar cum la noi sunt toți numiți pe criterii politice. În sistemul acesta nu sunt remunerați cei care muncesc, ci doar cei care plimbă hârtiile, tot ei au și anumite sporuri”, ne-a povestit Saviana.