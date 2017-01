Situația este de-a dreptul tragică în satele din sud estul Dobrogei, unele fiind la granița dintre viață și moarte. În timp ce orașul Negru Vodă este izolat de restul județului, și unul dintre satele care aparțin de acesta a fost trimis înapoi în Evul Mediu.

De mai bine de 4 zile oamenii din Vîlcelele, o așezare cu 300 de suflete, nu mai au apă, iar din când în când rămân și fără curent. Oamenii au ajuns să aibă resurse limitate și când vine vorba de lemne sau mâncare.

„De două zile nu mai am lapte pentru copilul cel mic. Îl hrănesc cu ce pot și mi s-a stricat și frigiderul. Am cerut ajutorul primarului din Negru Vodă și mi-a spus ca restul mâncarii pe care o mai am să o scot afară în zăpadă că oricum este frig”, ne-a povestit Florin Zanfir, unul din localnicii satului Vîlcelele.

De când a venit Codul Roșu peste zonă, nimeni din micul sat nu a mai intrat sau iești de acolo. „Dacă va fi o urgență medicală, cel care va avea nevoie de ambulanță sigur va muri pentru că nimeni nu are cum să ajungă la noi. Este cineva în sat într-o situație mai delicată pentru că are o boală gravă și nu știm cu o va rezolva”, ne-a mai spus Zanfir.

Pe de altă parte, orașul Negru Vodă a mai primit o gură de oxigen după câteva zile de izolare când a venit o mașină și a eliberta drumul. Așa au putut și unele magazine să se mai aprovizioneze cu pâine. „Am profitat de mașina cu lamă și am cerut să ni se aducă niște pâine din Chirnogeni (o localitate vecină cu Negru Vodă). Am avut 400 de pâini care s-au dat în mai puțin de 2 ore”, ne-a povestit Gabriel Buzoianu, proprietarul unuia dintre puținele magazine din localitate. Potrivit lui, dacă nu se deszăpezește în următoarele zile, localnicii vor rămâne fără provizii, în condițiile în care orașul adăpăstește 5.000 de oameni.

Negru Vodă este o localitate de frontieră, iar situația este cu atât mai gravă cu cât, aflată la 5 km de graniță, lucrătorii vamali au ajuns cu greu la muncă. Potrivit localnicilor, acestora le-a luat 4 ore să parcurgă cu mașini de teren cei 5 km, pe drumul european E675.

Buzoianu spune că el a avut ceva noroc pentru că înainte de venirea viscolului tocmai reușise să-și facă aprovizionarea altfel situația ar fi fost și mai dramatică pentru și și cei care depind de micul său magazin. Problema este că acum toate drumurile dintre Negru Vodă și Constanța, dar și cele între Negru Vodă și Mangalia, sunt închise și nu se mai poate circula pe absolut nicăieri, localitatea fiind complet izolată.

De asemenea, din cauza codurilor de vreme, niciunul dintre sutele de angajați ai portului Daewoo Mangalia nu pot ajunge la serviciu, astfel blocând activitatea în zona respectivă.