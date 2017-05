În vremuri nu tocmai prietenoase pentru supraviețuirea în afaceri de succes, un bucureștean părea să fi găsit rețeta care să-l țină pe linia de plutire. Aducea tutun direct de pe plantațiile din Orient și îl prepara pentru vânzare chiar în…subsolul blocului al cărui președinte era. Pentru ca vecinii să nu bănuiască ceva, președintele își adaptase programul de lucru după cel al oamenilor care plecau la serviciu.

Om de vază în comunitatea în care trăiește, Ionuț Cristian Andrei, în vârstă de 37 de ani, a fost ”uns” ca președinte al unui bloc din sectorul 3. Numai că din respectiva postură, bărbatul nu s-a limitat doar la a se ocupa de interesele celor care l-au ales, ci a pus pe picioare și o afacere cu iz penal. Președintele de bloc a intrat într-o afacere cu tutun adus din Orient pe care îl procesa fix în subsolul imobilului, în trei boxe! Baxuri de 50 de kilograme erau îndesate în spațiile înguste în care omul adusese tot ce trebuie pentru a pregăti așa cum se cuvine marfa pentru vânzare. Mașini de tocat, de mărunțit, de ambalat, tot felul de arome, în funcție de preferințele clienților pe care și-i făcuse în cei trei ani de când era în afacere.

"Profitul era garantat pentru că plătea un euro pentru fiecare kilogram de tutun adus din Orient, iar el vindea aceeași cantitate prelucrată de el în subsolul blocului cu 20 de lei. În plus, nu cheltuia nimic pentru chiria spațiului pe care-l folosea, iar de taxe la stat nici nu se pune problema", ne-au explicat surse judiciare.

3 ani și-a adaptat programul de ”producție” după cel al vecinilor. Când locatarii plecau la serviciu, dădea drumul la fabrică

Cum a reușit președintele să pună pe picioare o astfel de fabrică chiar în subsolul blocului în care locuia și pe care îl conducea? Ca să nu intre în gura vecinilor, Andrei își mulase perfect programul de producție cu cel al locatarilor.

”Le învățase programul de lucru. Când cei mai mulți erau la serviciu, se apuca de treabă ca să nu dea de bănuit. Pe cei care totuși erau ceva mai vigilenți, îi mințea că are tot felul de treburi gospodărești în subsol”, ne-au dezvăluit aceleași surse.

Cu toate acestea, proprietarul fabricii de țigări de la subsolul blocului a căzut până la urmă în plasa polițiștilor bucureșteni care au primit niște informații de prin vecinii președintelui-afacerist. Așa, Ionuț Cristian Andrei a fost luat pe sus char din fabrica ilegală pe care o păstorea sub bloc, dus la audieri și apoi reținut pentru 24 de ore sub puterea unei ordonanțe de reținere. La toată această poveste cu tutun prelucrat sub bloc au fost părtașe și mama, dar și bunica președintelui de bloc care aveau rolul să facă plățile la primirea coletelor cu tutun. Ambele au fost audiate ca martori în dosar.