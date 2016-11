Exercițiu în caz de catastrofă la Galați: accident chimic la Uzina de Apă

Sirenele au început să sune de dimineaţă în zona trecere bac din Galaţi lângă Uzina de Apă în timpul unei aplicații a pompierilor. Prin megafoane se anunţa că uzină a avut loc un accident chimic, iar un nor de clor se deplasesază spre cartierele care sunt lîngă Dunărea, spre fluviu.

A fost o amplă aplicaţie care a concentrat un număr mare de forțe și mijloace, impunându-se blocarea traficului rutier timp de două ore în zona afectată. O zonă de decontaminare şi un spital de campnaie au fost ridicate în zonă.

”Potrivit scenariului, opt muncitori care efectau lucrari de intreţnere la sala pompelor, aferentă uzinei de apă nr.2 Galaţi, au semnalat miros puternic de clor, în scurt timp fiindu-le afectate mucoasa nazală, doi dintre ei rămânând inconștienti. În același timp, participanţii la trafic din zona SC Ivas SRL, cât si angajaţii societăţii, semnalează prezenţa mirosului de clor. La ora 11.00, prin SNAU 112, este anunţat, de către personalul de conducere al uzinei de apă, de producerea unui accident chimic, in care este probabil implicată o cantitate de 800kg clor, dintr-un recipient aflat in staţia de clorinare, cu efecte atât pe amplasament cât şi în afara acestuia. In urma acestui accident, din primele estimări, au rezultat 8 victime, dintre care cel puţin 2 în stare gravă, din randul personalului propriu şi cel puţin 10 victime din rândul angajaţilor SC Ivas SRL, societate aflată in imediata apropiere a Uzinei de apă, pe direcţia de deplasare a norului toxic”, a precizat lt.col. Eugen Chiriţă, ISU Galaţi.

Într-un caz real situaţia ar putea fi dramatică deoarece din cauza curenţilor de aer şi a topografiei terenului, norul toxic se deplasează spre Dunăre, existând pericolul, de poluare a împrejurimilor și a cursului de apă.