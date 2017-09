Care este valoarea banilor? Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri și Comerț, a provocat o adevărată dispută în urmă cu câteva săptămâni, când a afirmat că 100 de euro în România valorează cât 150 de euro în Germania sau 200 de euro în Marea Britanie. Libertatea a demarat un experiment pentru a afla dacă oficialul are dreptate.

Reamintim, vorbind la reuniunea anuală a diplomației române, Laufer a spus că sunt foarte mulți oameni care vizitează țara noastră și care sunt surprinși de serviciile din România și de prețul redus al acestora. El se referea îndeosebi la restaurante, cafenele, cumpărături.

”Vă dau un exemplu: 100 de euro în România valorează cât 200 de euro în marea Britanie și cât 150 euro în Germania. Valoarea banilor în România este mult mai mare. Lucrul acesta este un element serios pe care trebuie să-l vindeți mai departe”, arăta atunci ministrul, conform Agerpres.ro.

Comparator de prețuri

Folosind site-ul Numbeo.com, care este alimentat de către utilizatorii săi cu prețurile pentru o serie de produse și servicii, Libertatea a calculat cât costă un set de produse în București, Londra și Berlin. Din moment ce Laufer a povestit despre cafenele, restaurante și cumpărături, am comparat prețurile pentru berea la draft, suc, țigări, o masă de două persoane la restaurant, pâine și lapte. De asemenea, am calculat prețul mediu pentru o pereche de blugi, plus costurile cu transportul, atât cel în comun, cât și cu taxiul.

La final, toate produsele și serviciile menționate au ajuns în București la o valoare finală de 439,69 de lei, adică 95,75 euro. Aceleași bunuri și servicii costă 138,71 euro în Berlin și 164,96 euro în Londra. Pe românește, 100 de euro în România valorează circa 140 în Germania sau 165 în Marea Britanie, la cursurile actuale. Ministrul Laufer a fost pe aproape în privința calculelor, dar nu chiar exact.

Și totuși, nivelul de trai e altul

Pe de altă parte, calculul nu arată neapărat ce bine se trăiește în România cu 100 de euro, ci mai mult scoate în evidență cât de scump este traiul la Londra, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume și cel mai mare centru financiar al Europei.

Cu cât luăm în calcul mai multe aspecte ale vieții, cu atât diferențele devin mai notabile. Spre exemplu, chiria unui apartament cu 3 camere în București, în afara Centrului, costă circa 1.850 lei, adică în jur de 400 de euro. În Londra, închirierea unui apartament în afara zonei centrale costă 1.960 de lire sterline, ceea ce înseamnă circa 2.200 de eur, o sumă exorbitantă pentru țara noastră. În Berlin, chiria aceluiași gen de apartament ar fi doar 1.000 de euro.

Tot în aceeași categorie, dar la achiziția de locuințe, un metru pătrat în București poate fi achiziționat cu circa 4.300 de lei, adică un pic sub o mie de euro (în afara zonei centrale). La Londra, prețul pe metrul pătrat este de aproape 7.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă 7.900 de euro. În Berlin, aceeași suprafață vine puțin peste 3.000 de euro.

Cât de greu câștigi banii

Dacă 100 de euro valorează diferit în cele trei orașe, tot diferită este și valoarea muncii prestate.

În București, câștigul mediu salarial brut a fost anul trecut de 3.995 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Net, adică ce câștigă în mână un salariat, ar veni în medie circa 2.600 de lei. La Londra, câștigul mediu net este de 2.220 lire sterline, adică 2.500 de euro, în vreme ce în Berlin acesta se situează la 2.019 euro.

Dacă stăm să calculăm la salariul mediu pe țară sau la cel minim, atunci diferențele sunt formidabile. Spre exemplu, salariul minim brut pe economie este de 1.450 lei în România, ceea ce înseamnă 315 euro, în vreme ce în Marea Britanie este echivalentul a 1.396 euro, iar în Germania se ridică la 1.498 euro.

În privința salariului mediu la nivel național, în România acesta era de 2.391 lei în luna iulie, adică 520 de euro. Angajații permanenți din Marea Britanie câștigă în medie 27.000 de lire sterline pe an, adică aproximativ 2.550 euro. În Germania, acesta este de 2.270 euro.

