Explozie în Spania. Cel puțin 70 de răniți, într-un restaurant | VIDEO

Explozie în Spania produsă într-un restaurant, în urma unei aculumări de gaze. Cel puțin 70 de persoane au fost rănite în urma deflagrației.

Explozia s-a produs într-un restaurant din zona Malaga. Autoritățile au intervenit imediat, iar zona a fost închisă.

Bucătarul ar fi încercat să-i avertizeze pe oameni să plece, însă explozia s-a produs foarte rapid și clienții nu au avut timpul necesar pentru a evacua zona.

Oamenii se aflau la terasa restaurantului care se afla într-o zonă aglomerată, unde se desfășura un festival local.

BREAKING | Over 50 feared injured as gas #explosion rips through cafe near #Malaga, Spain. pic.twitter.com/02FmgzAp2r

— Vocal Europe (@thevocaleurope) October 1, 2016