Explozie la metroul din Londra. Mai multe persoane au fost rănite, în urma unei deflagrații care a avut loc în stația de metrou Parsons Green, aflată în sud-vestul capitalei britanice. Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, incidentul fiind considerat un act terorist, după cum au anunțat autoritățile britanice.



UPDATE 22.00: Statul Islamic a revendicat atacul terorist de la Londra, anunță The Telegraph.

UPDATE 15.10: Primarul Londrei, Sadiq Khawn, a afirmat că o operațiune pentru prinderea suspectului este „în desfășuare”. Acesta a mai spus că nu poate încă să ofere mai multe detalii despre suspectul atacului terorist.

UPDATE 14.55: Autoritățile britanice încearcă acum să îl identifice, respectiv să-l aresteze pe cel care a pus dispozitivul exploziv în garnitura de metrou. Anchetatorii examinează cu atenție imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în încercarea de a-l identifica pe suspect. Rețeaua de transport subteran din Londra este împânzită de camere de supraveghere, notează The Guardian. Pe lângă identificarea suspectului, experții în contraterorism încearcă să examineze dispozitivul folosit în atac, care a explodat parțal, și să afle cum a fost construit.

În acest timp, bilanțul atacului a fost revizuit. Oficiali britanici au anunțat că 22 de persoane au fost rănite, în urma acestui atac.

#UK #Latest #Video allegedly showing train tube hit by possible blast at #ParsonsGreen station pic.twitter.com/3tHie5NReQ

UPDATE 13.40: Potrivit unor surse din poliția britanică, citate de The Guardian, dispozitivul a explodat parțial. Autoritățile care au examinat recipientul au ajuns la concluzia că acesta ar fi trebuit să provoace pagube mai mari. Comisarul adjunct Mark Rowley din cadrul Poliţiei Metropolitane a fost cel care a declarat, în cadrul unei conferințe, că recipientul care a sărit în aer este un dispozitiv exploziv improvizat. Acesta a anunțat că mai multe echipaje de poliție vor patrula prin Londra, în special la rețeaua de transport în comun, refuzând să spună dacă vreun suspect a fost arestat în acest caz.

UPDATE 13.20: Cel puțin 18 persoane au fost transportate la spital, în urma exploziei din stația de metrou Parsons Green, a anunțat serviciul de ambulanță din Londra. Dintre acestea, nouă sunt în stare critică.

UPDATE 12.45: Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat că „Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord are în atenție incidentul produs la data de 15 septembrie 2017, într-o stație de metrou din Londra”, se arată într-un comunicat al instituției.

„Misiunea diplomatică română a întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unor informații cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

În prezent, ancheta autorităților britanice cu privire la acest incident este în desfășurare. Cetățenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord: 0044 20 76029833; 0044 2076027328; 0044 20 76036694; 0044 20 76025193; 0044 20 7603 0572; 0044 20 7602 2065 sau pe numărul de urgență al misiunii diplomatice: 0044 7738716335. Apelurile sunt redirecționate automat, cu excepția numărului de urgență, către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență”, precizează comunicatul instituției.

UPDATE 12.30: Theresa May va convocat o ședință a Consiliului de securitate COBRA în urma exploziei de la metroul londonez. „Gândurile mele se îndreaptă către cei care au fost răniți la Parsons Green și către echipajele de urgență care, încă o dată, răspund cu rapiditate și curaj unui posibil incident terorist”, a afirmat premierul britanic, într-o declarație.



UPDATE 12.20: Explozia de la metroul din Londră este considerată drept un act terorist, potrivit unor surse citate de BBC. Autoritățile îl caută pe proprietarul bagajului, în timp ce oamenii au fost îndemnați să alerteze autoritățile dacă văd ceva suspect.

UPDATE 12.10: Ancheta a fost preluată de divizia de contraterorism din cadrul Scotland Yard, ceea ce ar putea să însemne că incidentul este unul de natură teroristă. Anterior, Poliția Transporturilor Britanice era cea însărcinată de această anchetă, notează The Guardian.

UPDATE 11.35: „Aproximativ 20 de persoane au fost rănite”, a declarat un martor al incidentului. De altfel, în urma deflagrației, panica s-a instaurat în stația de metrou, iar oamenii s-au îmbulznit să evacueze zona. Mai multe persoane au fost rănite în timp ce încercau să iasă de la metrou.

Un bărbat care se afla în garnitura de metrou în care a avut loc incendiul , a declarat că a văzut „un mănunchi masiv de flăcări”. care a ajuns până la plafonul trenului, după care a mirosit a substanţe chimice. El a afirmat că mulţi dintre pasageri erau elevi, trântiţi pe jos de oameni care încercau să fugă de foc.

UPDATE 11.20. Deflagrația a avut loc când ușile metroului s-au deschis, au povestit martorii incidentului. Totodată, Daily Mirror notează că mai multe fire de culoare albă ieșeau din găleata care a explodat. Circulația trenurilor pe linia pe care a avut loc incidentul a fost suspendată, în contextul în care numeroase echipaje au intervenit la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat. În plus, oamenii au fost sfătuiți să evite zona.

Mai multe fotografii publicate pe rețelele de socializare arată o găleată de culoare albă cuprinsă de flăcări. Aceasta ar fi explodat din senin, însă fără să provoace pagube importante în vagon, după cum arată fotografiile de la fața locului.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

