Explozie Manhattan. O explozie a zguduit în timpul nopţii zona rezidenţială newyorkeză Chelsea din Manhattan. 29 de persoane au fost rănite. Autorităţile au descoperit, la locul deflagraţiei, un al doilea dispozitiv exploziv.

UPDATE ora 7:40. Autorităţile au recomandat cetăţenilor de pe anumite străzi să nu se apropie de ferestre, până când zona unde s-a produs explozia nu este complet curăţată. Poliţia a anunţat că are o înregistrare video cu momentul în care s-a produs explozia.

Până la acastă oră, nu se cunosc cauza exploziei şi cine a fost în spatele acesteia, însă autorităţile sunt convinse că a fost un act intenţionat, transmite CNN. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat însă că nu se poate vorbi despre un act terorist.

FOTO: EPA

După explozie, circulaţia metroului new yorkez pe mai multe linii a fost oprită, din motive de siguranţă.

Deflagraţia s-a produs într-o zonă populată, iarla faţa locului au ajung agenţi FBI, genişti, pompieri şi poliţişti. În apropierea locului unde s-a produs explozie, autorităţile au descoperit un al doilea dispozitiv exploziv.

BREAKING: LOUD EXPLOSION WITH AT LEAST 14 INJURED IN #MANHATTAN, COUNTER TERRORISM UNIT ON SCENE. pic.twitter.com/o0PXEPVWA7

— Israel News Flash (@ILNewsFlash) September 18, 2016