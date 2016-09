Ahmad Khan Rahami era în atenția autorităților americane încă din anul 2014, după ce tatăl lui l-a reclamat pentru terorism.

Mohammad Rahami s-a prezentat în urmă cu doi ani în faţa poliţiştilor locali din Elizabeth, New Jersey pentru a depune o plângere împotriva fiului său, scrie New York Times, potrivit News.ro. Agenții federali nu au luat însă în considerare plângerea formulată de acesta, legate de actele de terorism ale fiului său, pentru că au considerat că declarația a fost făcută la supărare. După exploziile din New Jersey și New Work, tatăl lui Ahmad Khan Rahami a declarat în fața jurnaliștilor americani că a apelat în anul 2014 la ajutorul FBI.

Ahmad Khan Rahami a fost prins luni de polițiști, în New Jersey, după un schimb de focuri. Patru poliţişti americani au suferit răni minore în urma schimbului de focuri, în vreme ce suspectul a fost împuşcat în umăr şi în picior. Ahmad Khan Rahami, un cetățean american de origine afgană, urmează să fie interogat de FBI cu privire la implicarea acestuia în exploziile care au zguduit o stațiune balneară din New Jersey și cartierul newyorkez Chelsea, lăsând în urma 29 de răniți.

Potrivit CNN, soția lui Ahmad Khan Rahami, suspectat ca fiind autorul exploziilor din New York și New Jersey a părăsit SUA cu câteva zile înainte de atacuri. Autoritățile americane colaborează cu cele din Pakistan și din Emiratele Arabe Unite pentru a da de urma ei ca să o interogheze cu privire la ce știa despre acțiunile soțului ei.

Primarul orașului New York, Bill de Blasio a anunțat că suspectul ar fi acționat singur și că autoritățile americane nu mai caută o altă persoană în legătură cu exploziile de la sfârșitul săptămânii trecute. Tot Bill de Blasio a declarat luni că autoritățile americane au toate motivele să creadă că cele două explozii din New Jersey și New York sunt acte de terorism. El a îndemnat cetățenii să fie vigilenți și să semnaleze orice lucru suspect.