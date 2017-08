O explozie ar fi avut loc pe aeroportul Southend din estul Angliei, potrivit Daily Mail. Un hangar al aeroportului a luat foc, iar numeroși pompieri au intervenit la fața locului.

„Pompierii au fost chemaţi la un incident, în această dimineaţă (miercuri – n.r.), implicând un hangar pentru aeronave”, a declarat un purtător de cuvânt al Brigăzii de Pompieri Essex, citat de Essex Echo.

Cauza incendiului nu este clară deocamdată, dar aeroportul funcţionează normal. „Pompierii Essex se ocupă în prezent de un incident de la hangarul Air Livery, în partea de nord a aeroportului. Aeroportul London Southend este încă deschis şi operează normal”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu fum gros care se ridică din apropiere de aeroport, iar pompierii se află la faţa locului.

