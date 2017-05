Explozie puternică în metropola Toronto | VIDEO

O explozie puternică a zguduit districtul financiar al metropolei Toronto. Deflagrația a avut loc în urma unui incendiu la un transformator și a dus la oprirea circulației în partea centrală a orașului, relatează Reuters.

Mai multe drumuri au fost închise, în timp ce metrourile nu au oprit în mai multe stații, aflate în zona afectată de explozie. Deflagrația puternică a avut loc în timpul orelor de vârf, luni seară, ceea ce a provocat un adevărat haos.

Explozia a avut loc după ce un incendiu a cuprins, din motive încă necunoscute, un transformator aflat în subteran. În urma acestui incident, mai multe clădiri au fost evacuate.

Incendii similare au fost provocate în trecut de apă, care a deteriorat conexiuni electrice sau transformatoare vechi, au anunțat oficialii din Toronto. Zeci de pompieri s-au luptat mai multe ore să stingă flăcările.

Authorities in Toronto say underground fire to blame for loud blasts, thick smoke in the city's financial district. https://t.co/ECv6EJVXLx pic.twitter.com/VtQK88nsQU

— ABC News (@ABC) May 2, 2017