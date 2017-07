Un bărbat din județul Hunedoara va fi expropriat din greșeală pentru construirea autostrăzii Lugoj-Deva, deși traseul drumului de mare viteză trece la un kilometru distanță de terenul său. S-a ajuns la această situație bizară dintr-o eroare birocratică. Compania de Drumuri a scris șapte în loc de opt pe numărul său cadastral.

Ioan Runcan, care locuiește în comuna Lăpugiu de Jos din județul Hunedoara, va fi expropriat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în vederea realizării autostrăzii Lugoj-Deva. Pământul acestuia se află, însă, la aproape un kilometru mai la nord față de traseul autostrăzii, informează Digi24.ro. În apropierea comunei nu există niciun nod rutier, dar exproprierile au fost realizate pentru descărcarea Holdea care se află la câțiva kilometri, mai la Vest.

Exproprierea lui Ioan Runcan figurează și în hotătârea de Guvern 459 din 2017. Bărbatul urmează să fie expropriat de 61 de metri cu suma de 56 de lei și 12 bani. În documentul Executivului, suprafața figurează în cartea funciară 61735, însă numărul corect este 61835. Greșeala a fost sesizată de membrii forumului peundemerg.ro.

Cazul de expropriere făcută din greșeală a fost sesizat de mai multe luni Ministerului Transporturilor. Persoanele, care au sesizat eroarea, au primit asigurări că aceasta va fi soluționată.

„Anul trecut în decembrie, imediat dupa apariția proiectului de HG pentru aceste ultime exproprieri la Holdea pe site-ul MT, NGC (un membru al forumului – n.red) mi-a transmis că s-a strecurat o mică greșeală în anexa cu lista terenurilor expropriate, acel 61735 în loc de 61835. Am verificat, am văzut că e așa și am sunat la MT și la CNAIR să le spun să facă și ei o verificare și în cazul în care într-adevăr e greșit, să corecteze. Am fost resunat din ambele direcții și mi s-a confirmat greșeala, cu promisiunea că se va corecta (..). Azi, dupa 7 luni în care această documentație s-a tot plimbat pe la diferite ministere, s-au solicitat clarificări, s-au facut observații, corectări etc, într-un final apoteotic ce vedem? Greșeala e tot acolo”, a menționat cel care a reclamat eroarea.