Face naveta peste Prut pentru fetița ei cu Sindrom Down. Sacrificiul unei tinere din Republica Moldova ca să ajungă la ședințele de terapie în Iași

Svetlana Grubîi își ia în brațe copilul de trei ani și trece granița dintre Republica Moldova și România, în fiecare zi de luni. Pleacă de acasă, de la Ungheni, cu trenul până la Iași, unde merge cu fetița ei la terapie. Gabriela are sindrom Down, o afecțiune din naștere care i-a împiedicat ritmul normal de dezvoltare, scrie Ziarul de Iași.

„Avem şi în Basarabia o fundaţie, dar e la Chişinău. E mai aproape Iaşul decât Chişinăul, până la Iaşi cu trenul fac o oră jumătate, până la Chişinău fac două. Cu maşina, aş face jumătate de oră până la Iaşi, însă la vamă nu ne înţeleg că suntem cu un copil şi nu cu alte treburi şi durează mult mai mult. Vin lunea şi plec miercurea, vin pentru trei zile de terapie. Am închiriat în Bularga o garsonieră cu 100 euro, deoarece iarna e greu, fetiţa răceşte des şi nu pot veni zilnic cu ea pe tren", a povestit femeia.

La cei 30 de ani ai săi, Svetlana a aflat că fetița ei nu va trece, din punct de vedere de mental, de vârsta de 10 ani, chiar și când va fi adultă. De aceea, încă de pe acum s-a obișnuit cu gândul că va fi mai mereu o mamă ocupată. În fiecare săptămână se chinuie să vină la ședințele de terapie.

„Aici a învăţat să stea fără mine 60 de minute!“, a spus zâmbind tânăra mamă.

În cele trei zile, cât stă în Iaşi, Svetlana își duce fetița și la o grădiniță, imediat după ședința matinală de terapie. Spune că banii abia îi ajung pentru că, acasă, în Republica Moldova, doar soțul ei lucrează. Femeia mai are un băiețel de șase ani, care rămâne în grija tatălui.

Lună de lună, mama strânge banii din alocația micuței pentru a plăti chiria în Iași și pentru a cumpăra medicamente. Gabriela face în prezent terapie individuală la ședințele organizate de o fundație. Acasă, mama continuă jocurile recomandate de specialiști.

Printre copiii care fac naveta pentru ședințele de terapie este și Cornelia. Fetița are cinci ani și jumătate și are sindromul Down. În fiecare săptămână, vine din localitatea Mitoc și parcurge un drum de 140 de kilometri (dus-întors) până la centrul unde au loc ședințele de terapie.

Și Darius, un băiețel de șapte ani, cu autism parcurge 32 de kilometri din Golăiești până la Iași pentru a face terapie. Elena, mama copilașului, este nevoită mai mereu să vină și cu fratele mai mic al lui Darius după ea pentru că nu are cu cine să-l lase acasă. Femeia mai are doi copii, care merg la școală, și abia față față cheluielilor.

„Îl aduc pe Darius la terapie de trei ani. Acum merge şi la grădiniţă, dar îl duc mai rar, deoarece grădiniţa se află la 3 kilometri de casă, iar el e sensibil şi se îmbolnăveşte des. Avem două vaci, un cal, un porc, găini… ce se creşte la ţară“, a precizat femeia, pentru sursa citată.

La centrul de recuperare din Bularga vin pentru terapie 60 de copii cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani și 25 de tineri cu vârste peste 12 ani. Dintre aceștia, 32 au autism, iar 25 suferă din cauza Sindromului Down.

La nivelul județului Iași sunt peste 27.000 de copii cu dizabilități. Specialiștii estimează că, în acest județ, sunt 200 de copii cu Sindrom Down și peste 500 cu autism. Numărul lor ar putea fi însă mult mai mare deoarece nu toți se află în evidența autorităților.