Facebook a picat. Paginile nu au putut fi accesate, vineri seară

Ziua de vineri 13 a fost cu ghinion pentru cea mai populară rețea de socializare din lume. Facebook a picat. Serviciul britanic de monitorizare DownDetector.uk a anunțat că numeroși utilizatori din întreaga lume nu-și mai pot accesa paginile de Facebook, informează express.co.uk și metro.co.uk.

Conform DownDetector, numeroși britanici au început să raporteze probleme de utilizare a rețelei de socializare în cursul acestei după-amieze. Probleme similare au fost semnalate și din alte părți ale Europei, în special în vest și din SUA.

Utilizatorii se pot conecta la Facebook, dar postările recente nu mai apar în News Feed și pe Timeline. Utilizatorii care încearcă să reîncarce pagina de News Feed în aplicația Facebook pentru dispozitive mobile primesc un mesaj de eroare în rețea.

Aceste probleme îi afectează atât pe utilizatorii care accesează Facebook de pe sistemele desktop sau laptopuri, cât și pe cei care folosesc aplicația pentru telefoanele mobile și tablete.

BREAKING: #Facebook down worldwide for many users https://t.co/UOBiODYQzd pic.twitter.com/ZZ3Gke0aTE

— RT America (@RT_America) January 13, 2017