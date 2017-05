Familia blestemată. Patru membri ai aceleiași familii au murit în mai puțin de un an

O femeie din Cenad, județul Timiș, e sfasiata de suferinta, după ce iubitul ei a murit înecat, marți seara, în apele Mureșului. Tragedia femeii este, însă, și mai mare: în mai puțin de un an, ea si-a pierdut încă trei persoane dragi: o fiica, un nepot și barbatul.

Iubitul femeii, în vârstă de 21 de ani, s-a înecat marți și a fost găsit după câteva ore de pompierii si voluntarii Salvo din Sannicolau Mare, ajutati si de scafandri de la Timisoara, conform opiniatimisoarei.ro.

Inainte de aceasta tragedie, la sfârșitul verii trecute, femeia si-a pierdut o fiica si nepotul. Amandoi au murit tot inecati in apele Muresului. Au mers sa se balaceasca, insa n-au tinut seama de curentii puternici care i-au prins si i-au tras in adancuri. La scurt timp, sotul femeii a murit in urma unui infarct.