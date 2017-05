Vor un milion de euro indiferent cine este în poză. Despăgubire uriașă cerută de familia românului care ar apărea pe pachetele de țigări

Familia bărbatului a cărei imagine pe patul de spital ar apărea pe pachetele de ţigări fără acordul său va da în judecată, la finalul lunii mai, Comisia Europeană şi Parlamentul European, la Curtea de Justiţie a UE, a declarat avocatul Adrian Cuculis. Daunele cerute sunt de un milion de euro.



Familia românului care ar apărea pe pachetele de țigări își va căuta dreptatea la Curtea de Justiție de la Luxemburg, singura instituție europeană care poate să pronunțe asupra legalității directivelor UE.

Fiii bărbatului, care susțin că pe pachetele țigări apare poza tatălui lor aflat în comă și care ulterior a murit, vor ataca Directiva 40, legată de imaginile cu impact emoțional de pe pachetele de țigări. Aceștia spun că prevederile sunt neclare și nu dau posibilitatea identificării persoanelor care apar pe pachetele de țigări care circulă în Uniunea Europeană.

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, ne-a spus că familiei nu i s-a transmis o dovadă că în imagine nu e bărbatul și că familia va cere daune în valoare de un milion de euro.

Mai mult decât atât, ne-a spus avocatul Adrian Cuculis, chiar dacă se va dovedi că în imagine nu este tatăl lor, fiii bărbatului vor cere aceleași despăgubiri. Motivul: traumele emoționale prin care au trecut în momentul în care au văzut fotografia de pe pachetele de țigări, dar și pentru faptul că nu au primit niciun răspuns clar din partea Comsiei Europene.

Avocatul a menţionat că a primit de la Comisia Europeană un prezumtiv acord, dar că toate datele şi restul fotografiilor sunt acoperite de o bandă neagră. El a mai precizat că apelat la un expert criminalist pentru efectuarea unei expertize, iar concluziile sunt că persoana din fotografie este, cel mai probabil, tatăl lui Adrian Iordăchescu.

Adrian Iordăchescu a admis că este posibil ca tatăl său să-şi fi dat acordul, dar că şansele sunt mici.

”Da, se poate. Dar, nu minţim, nu ascundem nimic, nu am ştiut niciodată despre acest lucru. Nu am luat vorbă, chiar dacă noi am fost în vacanţă, am fost cu el mai ceva ca un tată, ci o relaţie fiu-prieten şi putea vorbi orice cu noi, cu mine”, a spus Adrian Iordăchescu, precizând că îşi doreşte să afle adevărul.

Citește și: O britanică susține că bărbatul în comă de pe pachetele de țigări este tatăl ei. Poza este revendicată și de o familie de români

Fotografia mai este revendicată, printre alții, și de o familie din Austria și una din Germania. În iunie 2016, Johanna Wegerer din Viena a afirmat că în fotografie apare soțul ei decedat, Franz, iar imaginea a fost folosită fără aprobarea ei. Avocatul femeii avertiza atunci că urmează să meargă în instanță cu acest caz pentru a cere despăgubiri. În septembrie 2016, un pensionar german a afirmat că el este cel care apare în poză. La fel ca și în celălalt caz, Harald Molter (54 de ani) și-a angajat un avocat care să-l reprezinte în instanță, însă cercetările au scos la iveală că acesta s-a înșelat. Nu este cel din poza de pe pachetele de țigări.

În total peste 60 de familii au revendicat fotografia cu bărbatul în comă care apare pe pachetele de țigări.