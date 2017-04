Fără zgomot pe litoral: Ministrul Turismului vrea măsurarea decibelilor, în stațiuni precum Eforie, Costinești sau Vama Veche

Fără zgomot pe litoral. Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre vrea măsurarea decibelilor, din unele stațiuni unde turiștii s-au plâns de gălăgie. Stațiunile vizate sunt Eforie, Costinești și Vama Veche.

Prezent la o întâlnire cu agenţi economici din sudul litoralului, în staţiunea Neptun, ministrul Turismului a declarat că se gândește la o măsurare a decibelilor din anumite zone de pe litoralul românesc, după ce problema zgomotului a fost ridicată chiar de turoperatori din Germania în momentul în care a participat la Târgul de la Berlin.

Mircea Titus Dobre a dat ca exemplu turiștii din Eforie, Costinești și Vama Veche, care s-au declarat uneori deranjați de zgomotul din stațiuni.

“Mă gândesc la o măsurare a decibelilor din anumite zone de pe litoralul românesc, pentru că acest lucru mi-a fost ridicat chiar de turoperatori din Germania în momentul în care am participat la Târgul de la Berlin şi eu nu-mi permit cât conduc această instituţie să avem reclamaţie sau să pierdem turişti doar din acest motiv. Cred că este un motiv care are o singură rezolvare. În momentul în care nu se respectă legea, acea unitate oricare ar fi ea, dacă nu respectă legea şi după toate măsurile care se iau, după amenzile pe care probabil le va primi, la un moment dat trebuie suspendată activitatea”, a spus ministrul Turismului.

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, a explicat câteva prevederi ale Legii impozitului specific aplicat firmelor din sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică, plătitoare de impozit pe profit în 2016.

‘Cei care au profit cuprins între 100.000 de euro şi 500.000 de euro vor fi impozitaţi conform Legii impozitului specific. După rectificarea OUG nr. 3/2017 şi promulgarea acesteia de către preşedintele României, agenţii economici în cauză vor plăti impozitul pe venit, iar cei care au profit de peste 500.000 de euro vor plăti impozitul, conform Legii în vigoare’, a precizat ministrul.

Clădirile în paragină din Mangalia şi staţiunile arondate vor fi supraimpozitate

Clădirile în paragină din Mangalia şi staţiunile arondate vor fi supraimpozitate anul acesta, conform Codului Fiscal, a anunţat primarul municipiului constănţean, Radu Cristian, în timpul unei dezbateri privind pregătirea sezonului estival, potrivit unui comunicat de presă remis de autoritatea locală.

‘În acest an, am identificat şi notificat proprietarii terenurilor şi clădirilor aflate în paragină, urmând să se aplice supraimpozitarea acestor active’, a declarat edilul Mangaliei, care are în administrare şi staţiunile Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Jupiter şi Cap Aurora, pe raza cărora se află multe hoteluri şi restaurante construite în perioada comunistă, dar care au fost lăsate să se degradeze în ultimii ani.

El a mai afirmat că membrii Consiliului local au aprobat Regulamentul pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim-ajutor pe plajele cu destinaţie turistică din municipiul Mangalia şi staţiuni. ‘Pentru finanţarea acestor servicii avem alocată de la Guvern suma de 870 de mii de lei, însă banii nu sunt suficienţi pentru asigurarea unui serviciu de calitate, la standardele şi dotările impuse de lege’, a mai spus primarul Radu Cristian.

Potrivit sursei menţionate, Primăria municipiului Mangalia a elaborat o schemă de ajutor de minimis pentru acordarea reducerii de 50% la plata impozitului pe clădirile şi terenurile deţinute de agenţii economici care funcţionează 12 luni.

Comandamentul Litoral a demarat, anul acesta, pe 15 aprilie. El reprezintă un organism de coordonare pe parcursul sezonului estival a instituţiilor publice deconcentrate de monitorizare şi inspecţie a activităţii structurilor de cazare, alimentaţie publică şi agrement din staţiunile turistice.