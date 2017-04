Farse de 1 aprilie. Marian Godină, păcălit de Google. Celebrul polițist brașovean a fost “îmbătrânit” cu 17 ani de la fel de celebrul motor de căutare.

Astfel, dacă astăzi căutai pe Google “Marian Godină” apărea data nașterii 19 decembrie 1969, ceea ce însemna că are vârsta de 47 de ani. De fapt, el este cu 17 ani mai tânăr, fiind născut pe 7 septembrie 1986.

Evident, nu s-a supărat și chiar a postat pe pagina sa de Facebook constatarea făcută de el, dar și de fanii săi.

„Și cei de la Google se țin de păcăleli? Nu înțelegeam de ce mi-a spus cineva că mă țin bine pentru vârsta mea”, a scris polițistul.

Și pentru că tot suntem la subiectul „1 Aprilie”, iată ce diferenţă este între păcăleala tradiţională românească de 1 Aprilie şi dezinformarea prin ştiri false.

Și totuși, unii nu vor să știe câți ani are cel mai cunoscut polițist de sub Tâmpa, dar și scriitor, ci doresc să afle ce salariu are Marian Godină. Dezvăluirea a fost făcută chiar de polițist, tot pe Facebook.

„Flash-uri din sens opus” reprezintă volumul de debut al polițistului lui Marian Godină. Dar el a scris și o carte pentru copii, lansată chiar pe 1 iunie 2016, de Ziua Copilului, la Târgul de Carte Bookfest.



Volumul „În misiune cu Marian. Eu nu-s pitic, am ghiozdanul mare” își propune să le explice celor mici care sunt regulile de circulație.