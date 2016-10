Sindicaliştii din Federaţia Sanitas au pichetat marţi, începând cu ora 11.00, sediul Ministerului Sănătăţii, după ce în săptămanile trecute au pichetat sediile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii.

UPDATE. Sindicaliştii membri ai Federaţiei Sanitas au încheiat acţiunea de pichetare a Ministerului Sănătăţii.

Preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat că nu a rezolvat nimic.

„În două cuvinte: Nu am rezolvat nimic. Nu a fost ministrul, au fost secretarii de stat, dar care ştiau despre ce este vorba la acest moment. Nu am rezolvat nimic, am rămas în acelaşi punct. Nu suntem în aceeaşi pagină a cărţii pe care voiam să rescriem, de rezolvare prin aceste ordonanţe a inechităţilor pentru colegii noştri. Suntem la punctul zero”, a afirmat, marţi, Leonard Bărăscu.

Preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a anunţat, la jumătatea lunii septembrie, că sindicaliştii vor intra în grevă generală în toate spitalele din ţară în data de 31 octombrie, dacă nu se va ajunge la o soluţie cu autorităţile pe Legea salarizării unitare.

Pană la această dată, Federaţia Sanitas va picheta, în fiecare marţi, cate o instituţie a statului în cadrul acţiunii numite “Marţea Sanitas”.

Pe 19 octombrie va avea loc o grevă japoneză în spitale, cu purtare de banderole, iar pe 20 octombrie o grevă de avertisment cu încetarea activităţii timp de două ore (08.00-10.00).