Scene cumplite într-o localitate din județul Iași. O femeie a fost incendiată de concubin înainte de Înviere, în Sâmbăta Mare. Bărbatul a fost arestat.

UPDATE 17 aprilie, ora 14:10: Judecătorii Tribunalului Iași au decis să emită un mandat de arestare în cazul lui Florin Daniel Duca, bărbatul care și-a incendiat concubina înainte de Paște. Individul este acuzat de tentativă de omor.

Sătulă să fie snopită în bătaie de actualul iubit, Mariana Srainer, în vârstă de 48 de ani, a decis să petreacă Paștele alături de fostul soț, în localitatea Prisăcani, județul Iași.

Femeia a fost însă urmărită de concubin, care a rugat-o să vină până la poarta gospodăriei sub pretextul de a-i da un plin de la instanța de judecată. Orbit de gelozie pentru că a fost părăsit cu o zi înainte de Înviere, bărbatul a recurs la un gest cumplit. Anchetatorii spun că individul a turnat benzină peste hainele iubitei sale pe care le-a aprins apoi cu o țigară.

Biata femeie a ars ca o torță, sub privirile copiilor săi. Victima a fost transportată cu arsuri grave la spital de un elictopter SMURD.

Vecinii spun că Florin Daniel Duca este cunoscut în comunitate drept un bărbat violent.

„Și pe mine m-a batut. Eram neagră de bătaia lui. Eu acum am văzut când i-a dat foc la femeia asta. Eu am plâns și am răgnit la el. M-am speriat foarte tare. Femeia asta nu mai vroia să stea la el pentru că vroia să stea cu fostul bărbat. Când am țipat eu la el, a fugit, dar a zis că o să se întoarcă mai târziu să ne foc la toți. A vrut să o ia cu forța acasă, dar ea nu a mai vrut”, a spus o vecina.