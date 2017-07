Festivalul ARTmania 2017. În Piața Mare din Sibiu se cântă rock

Tarja, regina rockului simfonic, va concerta, sâmbătă seara, la Festivalul ARTmania 2017. Soprana și pianista finlandeză, devenită celebră ca solistă în trupa Nightwish, revine după șase ani la cel mai longeviv festival de rock din România, care are loc în Piața Mare din Sibiu.

Trupa Coma au deschis, vineri, seria concertelor rock, ocazie cu care și-au lansat și noul lor album – Orizont. Printre cele mai așteptate momente ale festivalului este spectacolul oferit de Tarja, regina rockului simfonic.

„Soprana și pianista finlandeză, care a obținut faima internațională ca solistă a trupei Nightwish, își va prezenta noul album, în premieră în Transilvania, într-un concert care va avea loc sâmbătă, 29 iulie, în Piața Mare din Sibiu. Tarja, o soprană cu un ambitus excepțional, o tehnică impecabilă și un spirit rock viguros și profund, vine la Sibiu în cadrul turneului ‘The Shadows Show’, început la finalul anului trecut pentru promovarea celor mai recente dintre materialele sale, EP-ul ‘The Brightest Void’ și albumul ‘The Shadow Self'”, se arată într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.ro.

Mii de oameni sunt așteptați să vină la Festivalul ARTmania 2017. Ce rockeri celebri urcă pe scenă

Alte două trupe rock vin în premieră în România. Este vorba despre britanicii de la „You Me At Six” și despre nemții de la „Beyond The Black”, care concertează sâmbătă la Festivalul ARTmania 2017.

„Așteptăm primul nostru concert în România! Niciunul dintre membrii trupei nu a mai fost vreodată în România. Nici măcar în vacanță! Vom folosi această oportunitate pentru a experimenta cât mai mult din cultura acestei țări. Îi așteptăm pe toți fanii noștri la Sibiu. Va fi un concert excelent. O bună ocazie să ne facem și alți fani”, au declarat membrii trupei britanice, potrivit unui comunicat transmis de organizatorii evenimentului.

„You Me At Six” este considerată cea mai bună trupă live din Marea Britanie. Artiștii își anunță, printr-un turneu organizat în lumea întreagă, cel de-al cincilea album de studio „Night People”, care a fost lansat în ianuarie.

ȘI nemții de la „Beyond The Black” vor cânta, în premieră în România, în Piața Mare din Sibiu.

„Este pentru prima dată când Beyond The Black vine în România și deja ne simțim provocați de reacțiile pe care le-am primit până acum. O să fie uriaș, abia așteptăm să ne întâlnim fanii. Abia așteptăm să bem o bere cu voi în minunatul Sibiu!’, spune Jennifer Haben, vocea trupei germane.

Trupa Walkways urcă prima pe scenă, sâmbătă seară, la Festivalul ARTmania 2017 ca să dea start distracției.

sursă foto: Facebook