Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu va aduna peste 3.000 de artiști. 72 de ambasade sprijină evenimentul

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care se va desfășura în luna iunie, pentru a 24-a oară consecutiv, va aduna peste 3.000 de artiști, în 71 de spații de joc, prin cele 503 evenimente ce vor avea loc în zece zile de eveniment.

Marele eveniment Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a fost lansat joi la Institutul Francez din București, în prezența a numeroși reprezentanți ai ambasadelor mai multor ţări în România, care și-au exprimat aprecierea față de Teatrul Național „Radu Stanca”, principalul organizator al FITS.

În cele zece zile de eveniment sunt așteptați la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aproximativ 680.000 de spectatori.

„De fiecare dată spun că festivalul nu mai poate crește, pentru că este deja uriaș. Dar în fiecare an se nasc oportunități și așa se mai leagă noi parteneriate. Suntem foarte fericiți pentru ceea ce putem să vă oferim an de an”, a spus, conform Tribuna, Constantin Chiriac, directorul TNRS și președintele FITS, în cadrul conferinței de presă de la București, în care a lansat ediția 2017 a Festivalului.

Anul iubirii la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Cum în fiecare an festivalul are o temă, acum ea se centrează pe sentimentul iubirii. Anul trecut, ediția FITS l-a sărbătorit și pe William Shakespeare, astfel că, la fiecare apariție publică, Constantin Chiriac a recitat din autorul lui “Hamlet”. În 2017, acesta intenționează ca la fiecare întâlnire cu spectatorii să prezinte versuri de dragoste.

72 de ambasade sunt partenere ale FITS

Evenimentul de lansare a FITS 2017 s-a centrat pe parteneriatele pe care le are cu diferite instituții și ambasade. Astfel, FITS 2017 beneficiază, potrivit lui Constantin Chiriac, de sprijinul a 72 de ambasade în România. Reprezentanții câtorva dintre ele au fost la conferința de presă ca să împărtășească din planurile pe care le au cu FITS, atât pentru anul acesta, cât și pentru edițiile viitoare.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. De la ce a pornit totul

În 1993, începea să se scrie un volum care, an de an, îşi adaugă file cu poveşti interesante şi personaje cunoscute de pe scena teatrului mondial. Atunci, un grup condus de Constantin Chiriac, actor la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, s-a decis să ofere în dar oraşului un festival de arte ale spectacolului, un motiv în plus de mândrie pentru urbe. La un an distanţă, ediţia din 1994 a fost declarată oficial „Festivalul de Teatru Tânăr Profesionist”. Încă de atunci, numărul ţărilor participante a crescut la opt, iar în următorii doi ani au fost prezenţi invitaţi din 21, respectiv 24 de state. Crescând rapid şi cu ambiţie, la cea de-a VII-a ediţie, Festivalul a atras un număr record de participanţi, din 54 de ţări. În 2005, la ediţia cu numărul XII, au fost prezenţi 2.000 de participanţi, din 68 de ţări din întreaga lume, ce au pregătit Agenda Culturală a oraşului pentru programul „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”, an ce a marcat o ediţie de excepţie a Festivalului, reunind peste 2500 de participanţi, din 70 de ţări.

Acum, la aproape un sfert de veac, festivalul a ajuns să numere 3.278 de invitaţi din 70 de ţări, 503 evenimente şi 71 spaţii de joc. Potrivit organizatorilor, în perioada 9-18 iunie sunt aşteptaţi 680.000 de spectatori din toate colţurile lumii.

Organizatorii au pus în vânzare, începând din luna martie, bilete pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.