Zeci de calaveri s-au luptat pentru a le cuceri pe domnițe, la Festivalul Medieval din Sibiu 2017. Atmosfera medievală i-a cucerit pe miile de turiști care au venit, în acest week-end, să admire atelierele meșteșugărești, calfele și caii care au defilat pe străzile din Sibiu.

Festivalul Medieval „Cetăți Transilvane” din Sibiu a început vineri, când spectacolele pirotehnice și parada acrobaților pe picioroange au atras ca un magnet sute de curioși, informează Tribuna. Domnițe, cavaleri și alte personaje de poveste au defilat pe traseul dintre Parcul Cetății și Piața Mare. Mascați sau cu păsări pe mâini, artiștii au vrut să-și demonstreze cât de iscusiți sunt în lupta cu săbiile.

Printre cei care sau defilat s-a numărat și Alexandru Avram, care a venit cu o acvilă de stepă pe care o are de un an.

„Este din Germania, dintr-o crescătorie autorizată. Are un an şi două luni. Mai am acasă şi o bufniţă polară”, a spus tânăr venit la paradă.