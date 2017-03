Fetița unor români din Spania nu are identitate din cauza legislației. Părinții ei sunt din Buzău și se luptă ca fiica lor să fie recunoscută de statul român

Fetița unor români din Spania nu are identitate din cauza legislației. Părinții copilei, doi tineri din județul Buzău, se luptă cu birocrația ca fiica lor să fie recunoscută de statul român. Copila de nici doi ani s-a născut în Spania și a fost declarată statului iberic cu numele de familie al tatălui biologic. Mama ei însă nu divorțase încă de fostul soț. Din acest motiv, copilul nu aer nici identitate și nici cetățenie.

Daria Ioana s-a născut în Spania, pe 18 martie 2015, în urma relației Iulianei Manolache cu Marian Sibu, scrie stiridebuzau.ro. La nașterea fetiței, Iuliana nu divorțase de fosul soț, deși avea o relație de mai mulți ani cu un alt bărbat.

Autoritățile iberice au menționat pe actul de naștere al Dariei atât numele de familie al mamei, cât și al tatălui biologic.

Problemele au început în vara 2016, când cuplul de români a venit în țară pentru a-și înscrie copilul în evidențele statului român. Părinții Dariei încearcă de opt luni să obțină certificatul de naștere al fiicei lor și, implicit, drepturile acordate de statul român. Mama fetiței era în plin proces de divorț cu fostul soț, iar copilul a fost recunoscut și înscris în registrele din Spania de tatăl biologic. Asta i-a adus familiei numai greutăți.

„Am născut fetița în perioada în care eram căsătorită legitim cu fostul bărbat, cu care eram în curs de divorț. Tatăl fetiței este cel cu care sunt acum. Am ales să pun pe certificatul de naștere spaniol două nume de familie, numele tatălui natural, Sibu, și nu pe cel al fostului de care nu eram despărțită legal, și numele meu de domnișoară, Manolache. Între timp am divorțat de fostul soț. Am venit cu copilul în țară să îi fac certificat dar mi-au zis că nu se poate pentru că am pus pe certificatul spaniol alt nume decât cel al soțului legitim de atunci. Eu nu aveam cum să spun că tatăl era fostul soț, când nu era așa. În Spania am dat declarații pe proprie răspundere și eu și fostul soț că acest copil este al numitului Sibu Marian dar văd că aici nu sunt valabile”, a povestit Iuliana Sibu (foto), pentru sursa citată.