De medicul Radu Zamfir a auzit toată România, în anul 2014. Este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, în care pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. După accident, chirurgul și-a reluat viața profesională, iar în prezent face prelevări de organe, dar și operează.

Medicul Radu Zamfir a depășit momentul greu din viața sa și grației fiicei lui, Lavinia, în vârstă de 10 ani. Despre Lavinia, Evenimentul zilei scrie că este o mică vedetă printre copii și aspiră la o carieră artistică.

Fiica lui Radu Zamfir visează să ajungă o mare cântăreață și să dea autografe. În vacanță, ea a înregistrat două coveruri după piese celebre, la modă mai ales printre adolescenți. Despre talentul Laviniei, soprana Anca Pârlog are numai cuvinte de laudă. „Este un copil special, pe care încă îl descopăr cu multă încântare la fiecare lecție de canto”, a spus soprana, care predă la școala de canto la care studiază Lavinia.

Cum de reușește Lavinia să stea departe de lumea virtuală, preferând să-și urmeze pasiunile și să se plimbe cu rolele prin parc în timpul liber? Rețeta o dezvăluie tatăl ei, medicul Radu Zamfir. „E greu, dar e o luptă care trebuie dusă de mică, lupta pentru normalitate. Ca să opteze pentru ce trebuie atunci când are de ales și nu suntem lângă ea. Și mă străduiesc să îi creez un ascendent care să-i fie util față de anturaj, să se ia ceilalți după ea, nu ea după ei. Cum se zice…trendsetter. Și cu cititul am lucrat mult. Eu lucrez finuț, psihologic. Fiindcă nu am mult timp de stat cu ea, vorbesc în pilde tot timpul. Așa da, așa nu, cu argumente, repetitiv”, spune Radu Zamfir.

În afară de canto, Lavinia ia lecții de pian, de balet, citește cărți și se joacă cu surioara ei mai mică, Sonia, și așteaptă să înceapă școala.