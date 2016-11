Vreţi să fiţi personaj în Stăpânul Inelelor ? Sau poate v-aţi fi dorit să fiţi parte din distribuţia celui mai cunoscut film românesc, Mihai Viteazu ? Nimic mai simplu ! Puteţi merge la Bâlea Lac, în noul Hotel de Gheaţă, unde fiecare cameră va fi decorată ca şi când aţi fi parte dintr-un film.

Filmele care au făcut istorie prind viaţă în cele 14 dormitoare al noului Hotel de Gheaţă, care va avea tema ”Cinema on Ice” şi care se va construi la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş.

„Decorul celor 14 dormitoare este în întregime din gheaţă şi, în fiecare cameră, turiştii vor găsi personajele preferate din filme celebre. Oaspeții noştri vor dormi, în funcție de preferință, în camerele inspirate de peliculele: Star Wars, The Hobbit, Ice Age, The Passion Of The Christ, Mihai Viteazul, Toate pânzele sus, Rocky III, Gladiator, King Kong, Titanic, Jaws, Harry Potter şi Dracula. Lângă hotel vor fi construite, după Anul Nou, trei igloo-uri în care vor prinde viață ştrumfi, dinozauri și animalele junglei. Acestea se vor numi Smurf Igloo, Jungle by Ice și Jurassic Park Igloo”, se arată în comunicatul reprezentanţilor Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac.