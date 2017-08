Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că pentru plata defalcată a TVA s-a stabilit ca termen obligatoriu de implementare 1 ianuarie 2018, fiind şi un termen opţional, acela de 1 octombrie. Astfel, firmele care vor opta pentru implementarea TVA-ului split la 1 octombrie, vor avea nişte facilităţi fiscale, precum reducerea cu 5% a impozitului pe profit.

„Plata defalcată a TVA este un mecanism care este introdus pentru a creşte gradul de colectare a TVA la buget, pentru a crea un echilibru în piaţă între agenţii economici, pentru că astăzi există o diferenţă mare între cei care nu plătesc TVA şi-l folosesc în alte scopuri şi cei care sunt de bună credinţă şi fac aceste plăţi. Pentru acest mecanism s-a stabilit un termen de 1 ianuarie 2018, termen obligatoriu de implementare, cu un termen opţional de 1 octombrie”, a afirmat Mişa.

El a spus că cei care optează pentru data de 1 octombrie pentru aplicarea măsurii vor beneficia de facilităţi fiscale.

„Cei care optează începând cu data de 1 octombrie vor avea nişte facilităţi fiscale, pentru că am avut mai multe discuţii cu mediul de afaceri şi cu reprezentanţi ai partenerilor sociali care au ridicat problemele legate de termen şi acesta este motivul pentru care am înţeles şi am extins termenul, astfel încât să fie o perioadă suficientă pentru a implementa această metodă. De asemenea, au fost ridicate probleme legate de costuri şi de aceea vom oferi facilităţi fiscale pentru cei care optează pentru acest sistem de split până la data 1 ianuarie 2018, vor beneficia de o reducere a impozitului pe profit cu 5 procente pentru a-şi acoperi cheltuielile necesare cu modificarea. Pentru cei care nu au obligaţiile fiscale la zi, dacă achită obligaţiile fiscale reprezentând TVA declarat la zi, beneficiază de scutirea de penalităţi”, a explicat Ionuţ Mişa.

Premierul Mihai Tudose i-a cerut să comunice foarte intens zilele acestea cu toată lumea aceste lucruri pentru a înţelege toată lumea cum funcţionează, care sunt beneficiile, facilităţile, ca şi impunerile.

Mișa: Un control la o firmă nu mai trebuie să se finalizeze neapărat cu o amendă sau cu o plângere penală

Ministrul de Finanțe a mai spus că sunt introduse și modificări la Codul de procedură fiscală, foarte importante pentru mediul de afaceri.

”Aşa cum am promis, aşa cum s-a promis încă de la început am introdus controalele de prevenţie. Deci un control nu mai trebuie să se finalizeze neapărat cu o amendă sau cu o plângere penală. Există astăzi introdusă modificarea care permite să se facă un control în care agentului economic îi sunt aduse la cunoştinţă”, a spus el.

Ministrul a precizat că, după ce îi sunt aduse la cunoştinţă toate prevederile legale, firma are un termen până la care poate să se conformeze.

”Sunt de asemenea modificări care dau posibilitatea celor care optează pentru eşalonare la plată să aibă mult mai multe beneficii şi să susţinem toţi agenţii economici care optează pentru eşalonare la plată, astfel încât ei să poată ieşi din eşalonarea la plată la sfârşitul perioadei”, a mai spus Ionuț Mișa.

