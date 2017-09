Florida se pregătește să înfrunte uraganul Irma, care a provocat pagube semnificative în Cuba, precum și în Caraibe. Aproape șapte milioane de oameni au primit ordin de evacuare, atât în Florida, cât și în Georgia, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat că uraganul „are o putere distructivă enormă”, noteză Sky News și BBC News.

UPDATE 17.20: Uraganul Irma a făcut primele victime în Florida. Trei persoane și-au pierdut viața, după ce urgia a ajuns în sudul statului american. Un bărbat a murit după ce a pierdut controlul vehiculului în care se afla, din cauza rafalelor puternice de vânt. Alte două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident care a fost provocat tot din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Anterior, Irma a măturat Cuba, unde nu a făcut nicio victimă, însă peste 20 de persoane și-au pierdut viața în mai multe insule din Caraibe, care au fost distruse de urgie.

UPDATE 17.00: Uraganul Irma a provocat deja primele inundații în Miami. Forța vânturilor și ploilor intense au început să facă ravagii, numeroase străzi fiind inundate. Totodată, mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele de vânt.

În Miami Beach, bulevardul Collins Avenue a fost acoperit de ape, iar situația ar putea chiar să se agraveze atunci când ochiul uraganului se va apropia și va afecta numeroase zone de coastă.

Meteorologii afirmă că Irma ar putea să-și piardă din intensitate, însă tot va rămâne extrem de pericolus, fiind „cel mai puternic uragan” care lovește Florida în ultimii ani.

Creșterea nivelului mării, care ar putea atinge 4,5 metri în sud-estul Peninsulei Florida, ar putea provoca inundații însemnate în orașele Naples, Fort Myers sau Marco Island.

UPDATE 14.00: Uraganul Irma lovește deja coastele statului Florida, de unde au fost evacuați milioane de oameni. Rafale de vânt de peste 200 de km/h mătură Key West, însă efectele sunt resimțite de-a lungul statului, precum și în Miami Beach, unde sunt valuri uriașe, precum și ploi puternice.

CNN’s @BillWeirCNN gets slammed in Key Largo by #HurricaneIrma ’s wind gusts as the storm’s eyewall reaches the Florida Keys pic.twitter.com/OHYwQ7TdT7

Potrivit Centrului pentru Uragane, pe aeroportul internaţionale Key West se înregistrează vânt cu viteza de 80 de kilometri pe oră. Între timp, sute de mii de oameni au rămas fără curent electric în Florida. Totodată, în sudul statului au fost emise mai multe avertizări pentru tornade, precum și pentru trombe.

New tornado warnings are up in south Florida, and a series of tornadoes and waterspouts were reported overnight https://t.co/ycQYljrxwF pic.twitter.com/ZE1wIgMztg

— CBS News (@CBSNews) September 10, 2017