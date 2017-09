Focar de TBC la o şcoală din Teleorman. 12 elevi ai şcolii Mihai Eminescu din Roşiorii de Vede au fost despistaţi cu TBC, potrivit directorului DSP Teleorman, Mioara Comana.

Primul elev contaminat a luat boala de la tatăl său, apoi alţii 11 elevi s-au îmbolnăvit.

„Debutul bolii a fost pe la începutul lunii septembrie. Factorul care a determinat a fost un cetăţean român care aplecat în Germania. Am fost sesizaţi de autorităţile din Germania. Am fost şi am făcut anchetă epidemiologică la familie, am testat toţi contactii şi a fost confirmat un copil. După aceea, a evoluat în ritm rapid vreo două săptămâni. Am testat în primă fază 170 de copii din ciclul primar, pentru că acolo sunt două clădiri. După două săptămâni, am ajuns la 12 cazuri”, a declarat Mioara Comana, potrivit Agerpres.

În aceste condiţii, autorităţile locale au decis ca toţi elevii din unitatea de învăţământ, în număr de 729, să fie testaţi.

Şcoala unde s-au depistat cele 12 cazuri de TBC va fi închisă pentru dezinfectare.

Ţara din UE cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoză înregistrate

În martie 2017, o statistică prezentată de Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ arăta că suntem țara membră a Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoză înregistrate. În plus, incidența globală este de 6,5 ori mai mare decât în UE și de 1,9 ori mai mare decât în Europa. Medicii mai transmit că în anul 2016, în România s-au înregistrat 12.836 de cazuri noi și recidive ale acestei boli.

Anual, în lume mor 1,4 milioane de oameni din cauza tuberculozei, boală care beneficiază de tratament etiologic. O persoană contagioasă poate transmite infecția altor 10 — 15 persoane într-un an. Tuberculoza este prima cauză de deces printr-o boală infecțioasă și a 7-a cauză de deces prin orice boală la nivel mondial, o treime din populația globului fiind deja infectată.