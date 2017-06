Medievală, medievală, dar bună: ”Vă fortificați organismul pentru vacanță dacă treceți mai întâi pe la transfuzii”

Vine o perioadă grea pentru secțiile de urgență din spitale: lipsa de sânge. Donatorii pleacă în vacanță și uită să treacă și pe la centrele de transfuzii. ”Este o mare nevoie de donatori și trebuie să le explic că le va merge mai bine în vacanță dacă trec pe la noi înainte de a pleca în voiaj”, ne-a spus dr. Doina Goșa directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București (CTSB).

În România, nevoia de sânge are un minus de aproxiamtiv 30% perment, cu o agravare a situației pe timpul vacanțelor de vară.

De la început trebuie menționat că este nevoie continuă de sânge datorită perioadei scăzute de viață a componentelor sale.Timpul de stocare al produselor din sânge: globulele roșii pot fi stocate pentru 42 de zile la 2 ° C şi 6 ° C; trombocitele pot fi stocate timp de 5 zile cu agitare continua la 22 ° C; plasmă congelată la – 25 ° C are o durată de viață de un an.

În acest context, donatorii nu acoperă decât nevoia imediată – rezervele în caz de forță majoră lipsesc.

Exemplu: ce se întâmplă în caz de cutremur major în Bucureşti, cu 16.000 de răniţi grav (estimare ISU) care au nevoie de sânge?

”În primul rând mi-e și frică să mă gândesc. Se declanşează cod roşu de sânge în România, iar toate rezervele se canalizează către localitatea-localităţile cu deficit major. Concomitent, se declanşează codul roşu şi la Bruxelles, iar sângele european este canalizat în valuri către România”, ne-a explicat dr. Doina Goșa.

Dar, până să ajungă valul european în ţara noastră, ar fi bine să avem rezerva noastră de sânge, iar Centrul de Transfuzii Bucureşti invită cetăţenii să se gândească câte vieţi pot salva dacă fac câte o donaţie pe lună.

Cum este însă cu fortificarea organismului prin donare de sânge?

Medicii medievali spuneau că majoritatea bolilor sunt rezultatul fluidului în exces aflat în corp (astăzi avem medicamente antiinflamatoare). Astfel, tratamentul constă în extragerea fluidului în exces prin eliminarea unor cantități, destul de mari, de sânge. Pentru asta, se foloseau fie lipitorile, fie tăierea venelor.”Extragerea unei cantități de sânge obligă organismul să genereze sânge nou, proaspăt, mecanism prin care se stimulează imunitatea generală. Donarea de sânge este un lucru benefic pentru organismul dumneavoastră. Să știți că vă fortificați organismul pentru vacanță dacă treceți mai întâi pe la transfuzii. Mai mult, aveți conștiința împlinită: ați salvat o viață!”, a mai spus dr. Doina Goșa.