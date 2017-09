FOTO | Klaus Iohannis, la Festivalul George Enescu. Președintele, cucerit de pianista Martha Argerich

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent, ieri seară, la unul dintre cele mai așteptate evenimente care se desfășoară, zilele acestea, în București, în cadrul festivalului George Enescu.

Șeful statului a participat la concertul susținut de Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Charles Dutoit. Solistă a fost celebra pianistă pianistă Martha Argerich.

Președintele Klaus Iohannis a urmărit concertul, după care s-a întâlnit și fotografiat cu artiștii.

Cu acest prilej, președintele României a acordat Înaltul său Patronaj ediției 2017 a Festivalului internațional George Enescu.

Klaus Iohannis, fermecat la concertul Marthei Argerich

Șeful statului s-a arătat vădit cucerit se prestația artistică a pianistei Martha Argerich. Artista a fost prezentă din nou pe scena festivalului Enescu, după 10 ani.

Pianista Martha Argerich a adus publicului Concertul pentru pian și orchestră în Sol major (1931), de Maurice Ravel, iar în deschiderea concertului, celebra orchestră va interpreta Rapsodia Română nr. 1 în La major op. 11 nr. 1 (1903), de George Enescu. Pentru a doua parte a serii, în program sunt: Debussy – „Marea”. Trei schițe simfonice: Din zori până la amiază pe mare, Jocul valurilor, Dialogul vântului cu marea (1905) și Ravel – Bolero pentru orchestră (1928).

De origine argentiniană, Martha Argerich este considerată la nivel internațional una dintre cele mai importante pianiste ale secolului. A debutat la vârsta de doar opt ani, cu un concert de Mozart. În anul 1965, la doar 24 de ani, câștiga premiul I la Concursul Copin și devenea, astfel, una dintre legendele pianiului în plan mondial. Martha Argerich a urcat pe toate marile scene ale lumii și a interpretat sub bagheta unor dirijori de prim rang la nivel internațional. În anul 2016, a sărbătorit împlinirea a 75 de ani sub bagheta lui Daniel Barenboim, la BBC Proms. Despre interpretare, The Guardian scria că a fost una “de neuitat”. “Felul în care Martha Argerich atinge pianul este la fel de uluitor, iar interpretarea sa la fel de precisă ca întotdeauna”, mai nota prestigiosul cotidian britanic.