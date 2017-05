Nicole Kidman ar putea fi considerată “regina” din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Actrița australiană joacă în patru pelicule care au premiera la celebrul festival din sudul Franței. Astfel, vedeta a fost prezentă de mai multe ori pe covorul roșu, schimbând mai multe ținute, toate apreciate de critici.

Cea mai recentă apariție a lui Nicole Kidman a fost cea de miercuri seară, de la premiera filmului The Beguiled, regizat de Sofia Coppola. Actrița în vârstă de 49 de ani a avut o rochie strălucitoare, cu accente metalice, creată de Michael Kors. Astfel, Nicole Kidman a strălucit la propriu pe covorul roșu, alături de colegele din peliculă.

Nu este prima apariție a actriței la acest festival, ci din contră. Ea a avut o adevărată paradă de ținute pe covorul roșu. La premiera filmului “How to Talk to Girls at Parties”, vedeta a avut o ținută marca Rodarte, la care a accesorizat bijuterii Harry Winston, precum și o geantă Jimmy Choo.

Luni, la conferința de presă a pelicule The Killing of a Sacred Deer, un thriller psihologic în care joacă alături de Colin Farrel, Nicole a ales o rochie mult mai colorată.

Mai târziu, la premiera peliculei, ea a avut o rochie demnă de prințesă, creată de Calvin Klein. Pe lângă rochia spectaculoasă, actrița a avut și bijuterii cu diamante de la Harry Winston.

O zi mai târziu, la conferința de presă a peliculei “Top of the Lake: China Girl”, Nicole a ales o rochie asimetrică a casei Versace.

Mai târziu, la proiecția pelicule, ea a ales din nou o rochie cu imprimeu.

Nicole Kidman joacă în patru pelicule

Actrița australiană joacă într-unul dintre cele mai așteptate filme ale Festivalului de la Cannes, respectiv pelicula The Beguiled, regizată de Sofia Coppola, care se află în lupta pentru Palme d’Or.

Totodată, Nicole Kidman joacă și în pelicula The Killing of a Sacred Deer, regizată de directorul grec Yorgos Lanthimos, precum și lungmetrajul How to Talk to Girls at Parties,. Mai mult, ea va juca și într-o producție realizată pentru televiziune, respectiv Top of The Lake: China Girl.

Festivalul de Film de la Cannes a început pe 17 mai, iar pe 28 mai vor fi anunțați câștigătorii. În total, șaizeci de filme din 36 de ţări au fost incluse în culisele selecţiei naţionale, iar 19 lungmetraje se află în competiţia pentru Palme d’Or.

Citește și: