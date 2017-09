O nouă scurgere de informații afectează Apple: informațiile ascunse în sistemul de operare iOS 11 au dezvăluit numele smartphone-urilor pe care Apple le va lansa marți, 12 septembrie. Acestea sunt iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X.

Astfel, ediția de bază va fi numită iPhone 8, în vreme ce iPhone 8 Plus va fi modelul mai mare, care concurează la categoria phablet.

Cum arată iPhone X

Apple a pregătit o serie de surprize fanilor pentru ediția jubiliară care marchează zece ani de la lansarea primului iPhone de către Steve Jobs.

Astfel, iPhone X va fi modelul de top pe care Apple îl va prezenta, X-ul reprezentând cei zece ani trecuți. Cel mai probabil, directorul general Tim Cook va fi cel care va prezenta noul produs.

Acesta va avea ecran OLED de 5,8 inchi, marcând trecerea gigantului american la ecranele de acest tip, după ce Samsung a folosit acest tip de display de mai mulți ani. Ecranele OLED au avantajul de a prezenta culori mai vii și negrul foarte negru, iar pixelii se aprind individual, astfel că acestea pot economisi energia bateriei. Samsung folosește ecrane AMOLED atât pe Galaxy S8, cât și pe Galaxy Note 8.

De asemenea, LG tocmai ce a prezentat la ediția din acest an a târgului IFA modelul LG V30, cu ecran OLED.

Pe lângă că care ecran OLED, iPhone X mai are o particularitate: ecranul se întinde pe aproape întreaga suprafață frontală a telefonului, cu excepția unei mici zone în parte de sus, unde vor fi integrate camera pentru selfie-uri și senzorii. Aplicațiile vor ocupa locul disponibil în stânga și dreapta lăcașului pentru senzori.

Rezoluția ecranului se va situa la 2.436 x 1.125 pixeli, iar formatul va fi de 18,5:9, similar modelelor noi de la Samsung. Acest lucru este normal având în vedere că Samsung este furnizorul ecranelor OLED pentru iPhone X.

Adio senzor de amprentă, bun venit ”Face ID”

De asemenea, iPhone X va marca și eliminarea senzorului de amprentă de pe partea frontală a smartphone-ului, iar ecranul va ocupa și partea de jos. În locul senzorului, pentru deblocarea iPhone X utilizatorii vor utiliza acum recunoașterea facială, iar tehnologia se va numi Face ID.

Spre comparație, Galaxy Note 8 folosește deja scanarea irisului, aceeași tehnologie fiind introdusă încă de anul trecut, de pe Note 7.

Eliminarea senzorului de amprentă și înlocuirea cu Face ID aduce și altceva: partea de jos a ecranului va fi înlocuită cu un Touch Bar, similar celui de pe laptopurile MacBook Pro.

Procesor cu 6 nuclee, cel mai rapid realizat de Apple până acum

În privința caracteristicilor tehnice, iPhone X va veni cu un procesor A11, realizat de către Apple, după cum scrie TrustedReviews. Acesta se bazează pe tehnologie big.LITTLE, dezvoltată de către compania britanică ARM, acum în proprietatea grupului japonez de tehnologie SoftBank. Procesoarele A11 vor avea șase nuclee și vor fi realizate în uzinele grupului taiwanez TSMC.

Spre comparație, iPhone 7 și iPhone 7 Plus, actualmente produsele aflate în vârful gamei Apple, au procesoare A10 Fusion cu patru nuclee.

În privința memoriei RAM, iPhone X va avea 3 GB la dispoziție.

iPhone X va avea încărcare wireless

iPhone X va avea încărcare wireless, ceea ce sugerează că spatele acestuia nu va mai fi metalic, ci de sticlă, pentru a putea realiza încărcarea prin inducție.

Pe partea de camere, în spate se va regăsi o cameră de 12 megapixeli capabilă să filmeze în format 4K la 60 de cadre pe secundă, și în format Full HD la 240 de cadre. În față va exista o cameră de 7 megapixeli, care va putea filma la calitate 1080p cu 30 de cadre pe secundă.

Sistemul de operare folosit este iOS 11, care va permite transfer de bani de la un dispozitiv la altul prin intermediul Apple Pay. Serviciul de plăți va fi integrat în butonul Power, aflat pe laterala telefonului. O apăsare dublă a acestuia va putea autentifica plata, tranzacția fiind securizată prin tehnologia Face ID, de identificare facială. O apăsare prelungită a butonului va duce la activarea asistentului virtual Siri.

Prețul va porni de la 999 de dolari, iar versiunea de top, cu o capacitate mai mare de stocare, va ajunge la 1.200 de dolari.

iPhone 8 și iPhone 8 Plus

Din punctul de vedere al designului, iPhone 8 și iPhone 8 Plus vor arăta exact ca actualele modele, respectiv iPhone 7 și iPhone 7 Plus. Mai precis, vor avea în continuare senzor de amprentă în față, iar ecranul nu se va întinde pe toată suprafața.

iPhone 8 va avea doar 2 GB de memorie RAM, în vreme ce iPhone 8 Plus va veni tot cu 3 GB de memorie RAM. În acest moment, iPhone 7 are tot 2 GB, iar iPhone 7 Plus tot 3 GB, astfel că nimic nu pare să se schimbe în acest moment, după cum arată 9to5mac.

Aceste modele sunt mai degrabă evoluții ale actualei game, fără revoluția pe care o presupune iPhone X.

O nouă generație a căștilor AirPods

Vom avea, însă, o nouă generație a căștilor wireless AirPods. Imaginea acestora a fost surprinsă în iOS 11.

Apple Watch cu tehnologie LTE

Pe lângă iPhone X, iPhone 8 și iPhone 8 Plus, Apple va prezenta și alte produse. Unul dintre acestea îl constituie lansarea unui ceas inteligent Apple Watch cu tehnologie LTE. Acesta nu va mai necesita, astfel, să fie în permanență conectat la un iPhone, căci va dispune de propria conexiune la rețelele celulare.

Apple TV cu capacitate 4K HDR

Un alt gadget prezentat de către gigantul american este decodorul media Apple TV, iar acesta va putea reda acum filme 4K la calitate HDR. Noua generație Apple TV va fi, în fapt, ”un mic monstru”, căci va dispune de procesor Apple 10X Fusion. Acesta are 3 nuclee rapide și 3 de bază și este acum prezent în noua generație de tablete iPad Pro, atât cea de 10,5 inchi, cât și cea de 12,9 inchi.

De asemenea, va veni cu 3 GB de memorie RAM.

Pe lângă redarea de filme 4K la 60 de cadre pe secundă, puterea fantastică a Apple TV mai semnalează și intenția companiei de a se baza mai mult pe jocurile video. Până acum, jocurile de pe această platformă (tvOS) nu sunt foarte complicate. Dar pe măsură ce Apple insistă în această direcție, Apple poate găsi o nouă sursă de venituri, mai ales că societatea oprește 30% din prețul oricărei aplicații sau joc descărcate pe bani.

Pe lângă partea de dispozitive, Apple va anunța mâine și o serie de parteneriate cu o serie de grupuri media pentru a dezvolta și mai mult ecosistemul de filme și show-uri 4K, potrivit 9to5mac.