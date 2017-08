FOTO & VIDEO | Se întâmplă și în Occident. Șoferii străini pierd timp în trafic la fiecare minivacanță

De fiecare dată când românii au parte de o minivacanță, aceștia ajung să petreacă ore în trafic, blocați pe șosele patriei. „Fenomenul” nu este întâlnit doar în țara noastră, ci și în țările occidentale, precum Franța și Marea Britanie. În Statele Unite, acest lucru se întâmplă de mai mult ori pe an, în timpul sărbătorii de Ziua Recunoștinței, în timpul minivacanței de 4 iulie, dar și în timpul altor sărbători.

Marea Britanie

Când vine vorba despre vacanța de vară, britanicii nu au prea multă răbdare. Cum elevii încep vacanța de vară, cum au și plecat la drum. Astfel, în luna iulie, autoritățile britanice avertizau că aproximativ 37 de călători vor fi făcute în primele două săptămâni ale vacanței școlară de vară.

Cea mai aglomerată zi este de obicei prima zi de weekend, adică imediat după ce elevii intră în vacanță. Aproximativ 2,5 milioane de mașini au ieșit pe șosele din Marea Britanie, iar șoferii au fost îndemnați să se „înarmeze cu multă răbdare”. Pe lângă numărul mare al mașinilor, perioada vacanței a coincis cu și cu perioada în care s-au făcut mai multe reparații la autostrăzile britanice.

În plus, dacă mai are loc un accident oricât de minor pe autostradă, călătoria a devenit mai lungă cu mai multe ore. O demonstrează înregistrarea de mai jos, realizată pe centura de nord a Londrei.

Franța

Francezii au mai multe sărbători de care profită pentru a pleca în vacanță. De altfel, sunt chiar articole care îi îndrumă pe șoferi când să evite să iasă pe autostrăzi, căci se pot lovi de cozi kilometrice. În general, pe perioada verii pot avea loc astfel de ambuteiaje. De exemplu, potrivit TheLocal.fr, weekendul 8-9 iulie a fost primul din acest an, în care francezii au plecat de acasă către plaje sau zone montane.

În rest, sunt mai multe perioade în care șoferii francezi formează cozi uriașe, însă acestea variază în funcție de zonă. De exemplu, ziua de 12 august este de obicei una cu trafic foarte mare în regiunea Rhône-Alpes-Auvergne, precum și în zona mediteraneană franceză, când mulți italieni și spanioli vin în țara vecină. În aceleași zone va fi traficul foarte aglomerat pe 19 august, când oamenii vor reveni în orașe.

Statele Unite

Americanii au mai multe perioade în care iau cu asalt șosele: Ziua Recunoștinței, sărbătoarea de ziua națională de pe 4 iulie, sărbătorile religioase etc. Toate sunt motive pentru aceștia să se urce la volan și să meargă fie în vacanță, fie să se întoarcă la familia lor, pentru a petrece împreună.

Nu este astfel de mirare că știrile despre traficul îngrozitor de pe autostrăzile americane apar de mai multe ori în timpul anului. Imaginile surprinse anul trecut, de Ziua Recunoștinței, aratăt cât de lungi pot să devină cozile de pe șosele.

#MannequinChallenge? Traffic nearly at a standstill on the 405 Freeway https://t.co/yfahcIv8AR pic.twitter.com/ZQndXJwEA3

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 23, 2016