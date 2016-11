Fotografia zilei | Cum arată un curcubeu alb

Un fotograf a suprins o imagine incredibilă, în timpul unei drumeții în Scoția. Mai precis, el a văzut un fenomen care are loc foarte rar și anume un așa-numit curcubeu alb, care este un arc de ceață.

Melvin Nicholson a fotografiat arcul de ceață și a postat imaginea pe Internet, unde a adunat numeroase aprecieri, scrie Daily Mail.

Arcul de ceață este de fapt un curcubeu incolor. “Nu am văzut niciodată așa ceva și înțeleg că e un fenomen foarte rar. Imediat ce am văzut acest minunat copac izolat și bătut de vânt, am știut că trebuie să îl încadrez în arcul de ceață. A fost magic”, a spus Melvin Nicholson.