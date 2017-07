Fotograful care merge pe jos pentru a promova Hunedoara vrea să surprindă imagini din cele mai neumblate locuri din zonă pentru a-i convinge pe români și pe străini deopotrivă despre potențialul turistic al județului. Traian Urieș, alături de Cezar, ciobănescul german care i-a devenit prieten de nădejde, are de gând să parcurgă 400 de kilometri numai pe jos, în doar trei săptămâni.

Aventura denumită „Rătăcit în HD” a început pe 18 iulie. Traian Urieș, un fotograf din Hunedoara, și-a propuns să parcurgă în fiecare zi 20 de kilometri pe jos, scrie Ziarul Hunedoreanului. În prima săptămână, fotograful a străbătut peste 100 de kilometri în ținutul sălbatic de munte, din nordul județului.

Bărbatul a mers pe drumuri aproape distruse, pe poteci de munte și chiar prin râuri. I-a fost alături Cezar, ciobănescul său german. Hunedoreanul a dormit numai în cort, în pădurile de la limita dintre județele Hunedoara și Alba.

„Cezar este şi un erou pentru mine pentru că m-a urmat pe parcursul proiectului Rătăcit în Hd fără să facă în nici un moment măcar un singur pas înapoi. În ultimele trei zile am călătorit pe jos prin locuri pe care trece greu omul. Cezar a trecut peste tot. A dovedit că loialitatea e uneori mai presus decât antrenamentul. Anul trecut a făcut alături de mine 400 de kilometri. Anul acesta a reuşit doar 100. Desigur, e mai bătrân cu un an. Anul acesta am trecut prin locuri prin care doar câinii super antrenaţi pot trece, Cezar a fost la înălţime şi la propriu şi la figurat dintr-un motiv simplu: Loialitate”, a povestit fotograful în jurnalul de călătorie pe care-l ține pe pagina sa de Facebook.