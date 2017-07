Gabriela Firea și Ministrul Transportului, plan de lucru pentru fluidizarea traficului în București

Primăria Capitalei şi Ministerul Transporturilor înfiinţează un grup de lucru comun pentru fluidizarea traficului în Bucureşti.

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, şi Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, au decis vineri înfiinţarea unui Grup de Lucru la nivelul Ministerului Transporturilor şi Primăriei Capitalei care să identifice soluţiile pentru fluidizarea traficului în Bucureşti şi zonele limitrofe.

„Am discutat astăzi cu Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, proiecte vitale pentru bucureşteni şi nu numai, în ceea ce priveşte fluidizarea traficului din Bucureşti”, a spus ministrul Transporturilor Răzvan Cuc pe pagina sa de Facebook.

Acesta a menţionat că soluţiile pentru decongestionarea Centurii Capitalei, situaţia Metrorex şi urgentarea lucrărilor la Magistrala 5 (Drumul Taberei – Eroilor) şi Magistrala 6 (1 Mai – Aeroport Otopeni), sau stadiul centurii feroviare a Bucureştiului au fost doar o parte dintre subiectele aflate pe agenda discuţiilor de vineri.

Utilitatea Ministerului Transporturilor în fluidizarea traficului in capitală ar putea fi însă limitată, deoarece se prevede că in viitor transportul cu metroul va fi trecut in subordinea Primăriei.

”Discuția pe metrou își va găsi rezolvarea. Facem o analiza în ce măsură e fezabilă trecerea la primarie. În mod cert, va trebui ca activitatea metroului, indiferent unde rămâne, să fie coordonată de primarie, inclusiv cu biletele”, spunea zilele trecute premierul Tudose.