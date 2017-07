Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii serialului Game of Thrones. Sezonul șapte al îndrăgitului serial a avut premiera astăzi, iar primul episod a oferit mai multe surprize.

Spoiler: Cei care nu doresc să afle ce s-a întâmplat în primul episod al sezonului șapte din Game of Thones sunt sfătuiți să nu mai citească.

După mai multe luni de așteptare, serialul Game of Thrones a revenit pe micile ecrane. Primul episod din sezonul șapte a reușit să ofere mai multe surprize, chiar din primele surprize. Episodul începe cu o scenă în care cel care mare să fie „bătrânul Frey” își servește oastea cu vin. El nu bea din pahar și își oprește și soția să facă acest lucru, spunându-i că „nu risipește” vin bun pe ea. Momente mai târziu iese la iveală, așa cum fanii deja bănuiau, având în vedere că liderul casei Frey a fost ucis, că este de fapt Arya Stark „deghizată” și că i-a ucis pe toți membrii familiei Frey, ca răzbunare pentru „nunta însângerată”.

Mai târziu, Arya Stark se întâlnește cu mai mulți soldați din armata Lannister. Unul dintre ei este interpretat de cântărețul Ed Sheeran. De altfel, acesta a și interpretat o melodie în serial. Era deja cunoscut că Ed Sheeran va juca un rol în Game of Thones, însă nu erau cunoscute detalii despre acesta. În plus, creatorii serialului se pare că au vrut să-i facă o adevărată surpriză actriței Maisie Williams, interpreta personaul Arya Stark, căci aceasta este o fană împătimită a cântărețului.

Astfel, în serial, Arya schimbă câteva replici cu personajul lui Ed Sheeran, iar mai târziu le mărturisește soldaților Lannister că merge să o moare pe regina Cersei, afirmație ce stârnește hohote de râs din partea acestora.

În acest timp, în sud, Cersei și-a desenat o hartă uriașă cu cele șapte regate, având o discuție cu fratele ei geamăn despre cum sunt înconjurați de dușmani. Cei doi se contrazic, însă Cersei Lannister se pare că are propriile planuri. Ea primește o vizită din partea lui Euron Greyjoy, care îi promite un dar de nerefuzat pentru a face o alianță.

În nord, Jon Snow și Sansa Stark s-au contrazis în public. Cei doi au avut păreri diferite despre ce ar trebui să se întâmple cu cei care au trădat casa Stark. Jon vrea să reinstaureze pacea, în timp ce Sansa vrea răzbunare.

Un alt moment memorabil al serialului a oferit de mica Lyanna Mormont. Discursul ei a atras atenția, fiind considerat un discurs feminist. Jon Snow îndeamnă casele din nord să înceapă să pregătească soldați și să învețe lumea cum să se lupte pentru a se apăra de Regele Nopții și umblătorii albi.

„Nu doar bărbații. Nu putem să apărăm Nordul dacă luptă doar jumătate din populație”, îndeamnă Jon Snow.

„Te aștepți să pun o sabie în mâna nepoatei mele?”, întreabă Glover. În acest moment, Lyanna Mormont, interpretată de bella Ramsey, are un discurs foarte înflăcărat.

„Nu plănuiesc să croșetez lângă foc, în timp ce bărbații se luptă pentru mine”, spune aceasta. Înainte să primească vreo replică, Lyana Mormont continuă către Lordul Glover: „Nu am nevoie de permisiunea ta pentru a apăra Nordul. Vom începe să antrenăm fiecare bărbat, femeie, băiat și fată din Insula Ursului”. Discursul ei a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.

„Îmi doresc că unul dintre spin-off-uri din Game of Thrones să fie doar despre Lyanana Mormont care pune bărbați la locul lor”, a scris un fan al serialului pe Twitter.

me every time lyanna mormont does literally anything #GoTS7 pic.twitter.com/J4sgbiTCNO

"I may be small. I may be girl, but i won't be knitting by thefire while i have men fight for me."

LYANNA MORMONT IS A BOSS #GameofThrones

— Salim Stark (@SalimAlSamar) July 17, 2017