George Maior respinge acuzațiile privind încercarea de a prelua șefia PSD. ”Îmi rezerv dreptul de a-mi apăra reputația în această avalanșă de minciuni și știri false”, a transmis ambasadorul României în SUA, ca reacție la comunicatul oficial al PSD, semnat de Codrin Ștefănescu, în care se spunea, citând surse, că ”George Maior este cel care de ani de zile se visează preşedinte al PSD, prim ministru sau chiar preşedinte de ţară, iar în echipă cu Coldea, Kovesi şi recent cu grupul Ponta, coordonează un plan de eliminare a lui Liviu Dragnea utilizând ultimele resursele pe care le mai au în sistem”.

”Referitor la campania absolut irațională prin care numele meu este implicat in dispute politice interne, doresc să precizez că întreaga mea activitate este concentrată pe promovarea intereselor naționale ale României în relația cu Statele Unite ale Americii, principalul nostru partener strategic. Ne aflăm în poate cel mai bun an din istoria relațiilor diplomatice româno-americane și desigur mai avem obiective importante de atins în continuare. În calitate de ambasador al României, de diplomat, reprezint exclusiv interesele țării, deasupra oricăror dispute politice. Aceasta este meseria mea. Nu mă interesează nicio funcție publică sau politică și am un singur scop, acela de a-mi reprezenta țara cu demnitate și eficiență din poziția de ambasador al României la Washington DC. Îmi rezerv dreptul de a-mi apăra reputația față de folosirea abuzivă a numelui meu în cadrul acestei avalanșe de minciuni, știri false, și intoxicări iresponsabile și ilegale”, a transmis Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, într-un comunicat oficial.