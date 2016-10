Ghiţă: Teza de doctorat a Codruţei Kovesi nu a fost verificată

Deputatul Sebastian Ghiţă a afirmat, duminică, la B1 TV, că membrii comisiei care trebuia să analizeze dacă teza de doctorat a Codruţei Kovesi constituie un plagiat nu au verificat cu adevărat lucrarea, iar Kovesi a văzut un draft al raportului, pe care ar fi făcut corecturi şi adnotări.

”Nicăieri nu scrie că a fost verificată teza de doctorat a doamnei Kovesi. Experţii au refuzat să scrie «am analizat teza doamnei Kovesi» (…) Doamna minte că teza i-a fost verificată”, a declarat Sebastian Ghiţă referindu-se la raportul Comisiei de Etică prin care actualul procuror-şef al DNA a fost absolvită de acuzaţia de plagiat.

Ghiţă a sugerat apoi că fostul premier Victor Ponta ar avea probe legate de falsificarea raportului comisiei tehnice care s-a pronunţat asupra tezei de doctorat a Codruţei Kovesi.

”S-ar putea să vedeţi că şi domnul Ponta are dovezi cu ce s-a întâmplat atunci cu plagiatul doamnei Kovesi (…) Nu doar eu am fost implicat acolo. Dacă Ponta are notiţe cu scrisul de mână al doamnei Kovesi în care modifică din concluziile raportului tehnic, ce facem? Dacă Parchetul General verifică şi află exact cum s-au obţinut semnăturile din ţară de la experţi, vi s-ar părea concluzia Parchetului o dovadă?”, a spus deputatul.

Ulterior, Ghiţă a precizat că un draft al comisiei tehnice a ajuns la Codruţa Kovesi, iar aceasta ar fi scris de mână câteva din obiecţiile pe care le avea faţă de concluziile raportului. ”Scrie acolo: «Concluzia asta nu e bună, fraza asta este proastă, aici trebuie modificat…» E tăiat un cuvânt şi scris un altul şi e un scris de mână”.

Sebastian Ghiţă susţine că a văzut documentul pe care Kovesi ar fi făcut adnotările de mână. ”Tăia nişte cuvinte şi scria ceva deasupra. I s-a prezentat un draft al raportului”, a afirmat omul de afaceri.

Deputatul Sebastian Ghiţă a depus, marţi, la Parchetul General, un autodenunţ şi a susţinut că, în 2012, a participat la falsificarea unui raport care să arate că teza de doctorat a Laurei Kovesi nu este un plagiat.