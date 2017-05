Gîrbovan (UNJR): Ce a căutat un cadrul SRI în arhiva SIPA, în 2013? Cazanciuc: A schimbat un bec

Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), a cerut, joi, ca autoritățile să precizeze ce a căutat un cadrul SRI, respectiv Andronache Florian-Teodor, în arhiva SIPA, în anul 2013, când ministru al Justiției era Robert Cazanciuc. Fostul ministru, actual senator PSD și președinte al comisiei juridice, a declarat că a fost vorba despre o comisie, care a schimbat un bec, în zona unde era depozitată arhiva.

Nu erau patru persoane, era o comisie, constituită ca urmare a unei sesizări venite la Minister. Sistemele de supraveghere video arătau că se întâmplă ceva cu sistemul de iluminat. Prin ordin de ministru, s-a aprobat o comisie care să verifice acea instalație de iluminat. Membrii comisiei, care erau toți cu diverse funcții pe zona de documente clasificate, au intrat într-un hol din zona unde este depozitată arhiva SIPA. Au verificat sistemul de iluminat și au schimbat un bec, pentru că despre asta era vorba, și au părăsit acea incintă, constatând că toate sigiliile de la camerele unde erau depozitate efectiv documentele erau intacte”, a răspuns Cazanciuc.

El a menționat că a fost vorba despre o operațiune strict administrativă. ”Au intrat, au văzut despre ce este vorba, au schimbat becul, toate sigiile erau intacte și au părăsit locația consemnând într-un proces verbal”, a adăugat fostul ministru.

”Ce a căutat un cadru SRI în arhiva SIPA în 2013?”, a scris Dana Gîrbovan, joi, pe pagina de Facebook.

Ea a menționat că, în ciuda celor spuse de unele persoane din presă, lămurirea tuturor aspectelor privind arhiva SIPA este imperativă pentru a clarifica această pată neagră din justiția post-comunistă românească”.

”Conform materialului publicat de Ministerul Justitiei, printre cei care au intrat in arhiva SIPA in 13.12.2013 a fost si domnul Andronache Florian-Teodor. Conform datelor publice, ânsul a fost ofiter SRI detasat in cadrul Ministerul Justitiei. 1. Ce a căutat domnia sa in arhiva SIPA? 2. In baza carui ordin al ministrului s-a format comisia care a intrat in arhiva SIPA in 2013? 3. Exista un raport si/sau proces verbal intocmit de aceasta comisie? Reinnoiesc invitatia adresata tuturor jurnalistilor care vor o justitie cu adevarat libera si independenta sa mearga pe fiecare fir privind aceasta arhiva, sa caute declaratiile din trecut ale tuturor persoanelor publice si sa le ceara explicatii, pentru a se face lumina si a se clarifica toate aspectele legate de aceasta arhiva”, a mai scris Gîrbovan.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader a publicat astăzi lista persoanelor care au vizitat arhiva SIPA. Lista a fost publicată pe site-ul Ministerului Justiției, care s-a blocat în scurt timp.

Ultima vizită a avut loc în 2013. 22 de persoane au intrat în arhiva SIPA în perioada 2007-2013 și niciodată nu a intrat o persoană singură în arhivă. Horia Georgescu, Marius Iosif, Laura Iulia Scântei se numără printre cei care au vizitat arhiva SIPA, conform listei făcute publice joi de Ministerul Justiţiei.