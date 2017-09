Gigantul american Google va lansa viitoarea generația a smartphone-urilor Pixel și Pixel XL în data de 4 octombrie, însă un alt dispozitiv își va face apariția la eveniment.

Este vorba de Chromebook Pixel 3, despre care deja au apărut informații pe internet.

”Chromebook Eve”

Specificațiile unui dispozitiv numit cu nume de cod ”Chromebook Eve” au apărut în benchmark-ul GFXBench, iar datele sale au fost înregistrate online, potrivit Wccftech.

Acesta ar urma să aibă un ecran de 12 inchi cu rezoluție 2.400 x 1.600 pixeli, un procesor Intel Core i5 Kaby Lake, de generația a 7-a, 8 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare.

O variantă îmbunătățită ar fi disponibilă cu 16 GB de memorie RAM și 128 GB pentru stocarea datelor utilizatorului.

Prețul acestuia ar urma să pornească de la 799 de dolari.

Versiunile anterioare ale Chromebook Pixel, lansate în 2013 și 2015, aveau carcase din metal care semănau cu celebrul MacBook Pro de la Apple, astfel că este ușor de presupus că și acesta va urma aceeași cale, mai ales că prețul este destul de piperat.

Având, însă, ecran de 12 inchi acum, acesta ar urma să fie mai mic și mai ușor, în genul actualului MacBook sau al modelului ASUS Chromebook Flip C302CA, care are un preț de plecare de la 499 de dolari. Dacă noul MacBook are ecran de 12 inchi, Asus Chromebook Flip 2 are 12,5 inchi.

”Google Soraka”

Tot în GFXBench au apărut datele și pentru un alt dispozitiv, cu nume de cod ”Google Soraka”. Acesta are un procesor mai slab, respectiv Intel Core M3-7Y30, care lucrează la 2,6 GHz și are patru nuclee.

Pentru motorizare, acesta are două versiuni: 4 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare, plus 8 GB RAM și 64 GB de stocare. În spate ar urma să aibă o cameră de 12 megapixeli, iar în față o alta de 5 megapixeli.

Acesta pare mai mult să fie o tabletă decât un laptop, mai ales că la capitolul display programul menționează variante de 7,7 inchi, 8,2 inchi și 8,8 inchi. Este posibil ca acesta să fie urmașul tabletei Pixel-C, un hibrid laptop-tabletă lansat de Google în 2015. Mai exact, Pixel-C era o tabletă cu Android, care se conecta la o tastatură.

Pe de altă parte, Android Headlines a scris că tableta pregătită de Google, care urma să fie o combinație între Nexus 7 (produsă de Asus) și Nexus 9 (produsă de HTC) a fost anulată. Aceasta ar fi urmat să fie realizată de către Huawei.

Sistem de operare ”Andromeda”?

Pe de altă parte, adevărata surpriză o constituie software-ul acestuia. Google a făcut disponibile aplicațiile Android pe Chrome OS, crescând puternic funcționalitatea acestor dispozitive.

Numai că presa a scris că Google lucrează la un nou sistem de operare, numit ”Andromeda”, și care ar urma să integreze și mai mult Android și Chrome OS, după cum arată XDA Developers.