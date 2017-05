Grevă generală la ROMATSA începând cu data de 30 mai. Sindicatul serviciilor de trafic aerian din România a anunţat patronatul că va intra în grevă generală, după ce pe 12 mai controlorii de trafic au fost timp de două ore în grevă de avertisment la nivelul tuturor subunităţilor ROMATSA.

Personalul care asigură controlul traficului aerian va asigura pe perioada grevei generale o treime din activitate, prin măsuri de control al fluxurilor de trafic aerian asigurate prin intermediul organismelor corespunzătoare ale EUROCONTROL, în baza notificării corespunzătoare din partea ROMATSA.

Vor fi exceptate de la aceste măsuri zborurile monarhilor, şefilor de state, prim-miniştrilor şi miniştrilor, zborurile misiunilor de căutare şi salvare, zborurile militare, zborurile umanitare, precum şi zborurile de poliţie aeriană, astfel că zborurile comerciale, care ar trebui să ducă mii de români în destinațiile alese pentru minivacanța de Rusalii, vor rămâne la sol. Cu toate acestea, membrii sindicatului dau asigurări că vor continua negocierile, în încercarea de a găsi o soluție pentru revendicările lor cât mai rapid.

Greva generală la Romatsa. Ce reclamă sindicaliștii

Sindicaliștii transmit că nu mai vor să pozeze în vinovați, din cauza incompetenței, indolenței și lipsei de răspundere a unor indivizi necalificați, iar greva este urmarea unei lungi bătălii pentru păstrarea prestigiului acestei instituții românești, ROMATSA, pentru depolitizarea și decăpușarea ei.

Pentru ce se paralizează traficul aerian

În timp ce tot mai multe voci susțin că în rândul controlorilor de trafic aerian ar fi o nemulțumire generală legată de salarii, în condițiile în care leafa medie brută este de aproape 30.000 de lei, reprezentanții lor vorbesc despre teama falimentului.

Gabriel Tudorache, liderul Sindicatului de Trafic Aerian din Romania declara la jumătate lunii: „Motivul nu îl reprezintă mărirea salariilor, ci faptul că, în măsura în care nu se ia nicio măsură, în septembrie se închide Romatsa, nu vor mai fi bani de nimic! Mergem cu viteză spre faliment, deși planurile financiare Romatsa au fost depășite anual cu cel putin 25 de milioane de euro. Prin mecanisme financiare complexe, banii se scurg în afara Romatsa. În mod paradoxal, în măsura în care an de an avem încasari tot mai bune, Romatsa se prăbușește. Am atras atenția încă din anul 2014, dar nimeni nu ne-a ascultat”.

”Greva este urmarea unei lungi bătălii pentru păstrarea prestigiului acestei instituții românești, ROMATSA, pentru depolitizarea și decăpușarea ei. Nu urmărim avantaje materiale, ci siguranța locului de muncă, în condițiile în care, din cauza unui management defectuos, se ajunge cu pași programați la faliment și înstrăinare”, spun sindicaliștii.

Înmulțirea zborurilor pe teritoriul românesc și diminuarea numărului de controlori de trafic constituie în acest moment un atac la adresa siguranței traficului, atrag atenția cei de la ATSR, în ciuda eforturilor pe care le depun pentru a festiona eficient traficul din spațiul aerian românesc.

”Nu mai vrem să pozăm în vinovați, din cauza incompetenței, indolenței și lipsei de răspundere a unor indivizi necalificați pentru posturile de conducere pe care le ocupă în diverse instituții ale statului”, a declarat secretarul sindicatului Andreiaș Păduraru.

