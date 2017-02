Grindeanu desecretizează stenograma ședinței de Guvern de marți seara, în care s-a aprobat Ordonanța de urgență de modificare a Codului Penal și de Procedură penală. Biroul de presă al Guvernului a anunțat că premierul a declanşat procedura de desecretizare a stenogramei şedinţei, ca urmare a solicitărilor presei privind publicarea stenogramei.

”Prim-ministrul Sorin Grindeanu a dispus iniţierea demersurilor procedurale pentru desecretizarea stenogramei şedinţei de Guvern din 31 ianuarie 2017, având în vedere că, potrivit legii, această decizie se poate lua printr-un Memorandum adoptat în şedinţa Guvernului. După finalizarea acestor etape procedurale, vă va putea fi pusă la dispoziţie stenograma şedinţei de Guvern din 31 ianuarie 2017”, se arată într-un răspuns al biroului de presă la o solicitare News.ro.

Iniţial, în conferinţa de presă comună susţinută joi de Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu, primul-ministru a răspuns unei întrebări de această temă, afirmând că stenograma va fi pusă la dispoziţia presei dacă vor exista solicitări scrise, făcute potrivit Legii privind accesul la informaţii de interes public.

Conducerea PSD a decis, joi, să dea un vot de susținere pentru Guvern și măsurile luate de acesta.

Am primit susținerea pentru a ne continua activitatea la Guvern”, a spus și premierul Sorin Grindeanu, după ședință. El a prezentat măsurile luate de Executiv în ultima perioadă. Despre Ordonanțe, Sorin Grindeanu a declarat că împreună cu colegii din Guvern a avut un program extrem de încărcat, din cauza bugetului de stat pe 2017.

”Nu am încălcat legea cu nimic, nici eu nici ministrul Justiției. Eu nu am imunitate. Am întrebat în ședință dacă totul este legal”, a spus Grindeanu. ”Nu se dezincriminează în această Ordonanță abuzul în serviciu”, a adăugat el. ”Sunt oameni care mor cu dreptatea în mână”, a mai spus el, arătând că trebuia să se modifice Codul Penal, în concordanță cu deciziile Curții Constituționale.