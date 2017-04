Grindeanu îl critică pe ministrul Sănătății: Lipsa vaccinurilor nu e nouă, puneți oamenii din minister la treabă!

Grindeanu îl critică pe ministrul Sănătății. Premierul i-a transmis lui Florian Bodog, la începutul ședinței de Guvern, că lipsa vaccinurilor nu e nouă, și că ar trebui să fie puși la treabă oamenii din minister.



Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, că a fost semnată demararea procedurii pentru achiziţionarea a 115.000 de vaccinuri împotriva rujeolei.

„În zece judeţe am fost informat că am ajuns la fundul sacului, motiv pentru care ieri au fost demarate procedurile şi azi am semnat demararea procedurii pentru achiziţionarea de urgenţă a unui număr de 115.000 de doze de vaccin ROR. Continuă şi procedura de achiziţie pe acord-cadru de vaccin ROR”, a afirmat Bodog, la începutul şedinţei de Guvern.

În replică, premierul Sorin Grindeanu a arătat că lipsa stocurilor de vaccin în anumite judeţe nu reprezintă o problemă nouă şi i-a cerut ministrului de resort să pună oamenii din minister la treabă.

„V-aş ruga, mai ales pe aceste domenii să lucrăm preventiv, să nu aflăm peste noapte că nu avem anumite stocuri. V-aş ruga să-i puneţi la muncă pe cei din ministerul pe care îl gestionaţi astfel încât să evitaţi situaţii de acest tip. Asta e ceea ce îmi doresc să faceţi şi vă rog să o faceţi”, a spus prim-ministrul.

Ministrul Florian Bodog a anunţat că atât vaccinul hexavalent, cât şi cel tetravalent au ajuns în ţară conform calendarului programat.

„Acolo deja nu mai avem o problemă. Mai rămâne problema vaccinului hepatitic B pediatric. Am achiziţionat toate cantităţile disponibile pe piaţă de la toate firmele şi mai avem încă o ofertă din partea Guvernului norvegian (…) de 10.000 de doze care au venit ca urmare a activării procedurii europene de urgenţă”, a susţinut ministrul Sănătăţii.

Deputatul USR Tudor Pop, membru în Comisia pentru Sănătate, a cerut Ministerului Sănătății, premierului Sorin Grindeanu și liderului PSD Liviu Dragnea să trateze cu maximă seriozitate epidemia de rujeolă și să refacă stocurile de vaccin ROR. El a dat exemplul unei statistici care arată că în martie, doar 48,6% dintre copii fuseseră vaccinați la nivel național.