Grindeanu: Relația cu Dragnea e de respect din partea mea, dar e cineva care întreține voit o așa-zisă tensiune

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat că, din punctul său de vedere, relația sa cu Liviu Dragnea este una de respect pentru președintele PSD și că se consultă zilnic cu acesta, dar a punctat faptul că există „cineva” care „dorește să întrețină în mod voit această așa-zisă tensiune” între el și liderul social-democraților.

„Am observat de la început. Am depus jurământul în 4 ianuarie și eu și colegii mei. Și din prima săptămână am observat că se discută despre tensiuni, despre lucruri care nu sunt tocmai ok între mine și domnul președinte Liviu Dragnea. E adevărat că în ultima perioadă intensitatea acestor discuții este mai ridicată, eu vă spun că e fals.

Relația, cel puțin din punctul meu de vedere, este una de respect pentru președintele partidului, dar nu pot să nu remarc un lucru, că cineva dorește să întrețină în mod voit această așa-zisă tensiune dintre mine și domnul președinte Dragnea. Mă consult, vorbesc zilnic cu domnul președinte. E normal să fac lucrul acesta, pentru că este președintele partidului din care fac parte”, a declarat Sorin Grindeanu la România Tv, întrebat cum ar cataloga relația pe care o are, în prezent, cu președintele PSD, Liviu Dragnea.