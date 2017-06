Premierul Sorin Grindeanu se întâlneşte cu Raed Arafat și Carmen Dan, pe tema achiziţionării ambulanţelor. Întâlnirea dintre oremier, ministrul de Interne și secretarul de stat va avea loc marți, la Palatul Victoria, la ora 10:00.

Prima întâlnire, programată săptămâna trecută, a fost amânată, pentru că Arafat nu se afla în ţară.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, la data de 29 mai, că a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre achiziţia de ambulanţe. El a adăugat că urmează să aibă loc o întâlnire la care să participe şi secretarul de stat în MAI Raed Arafat, la întoarcerea acestuia în ţară. Raed Arafat participă la Washington, în SUA, la sesiunea plenară a Comitetului Şefilor de Servicii Medicale Militare din NATO, unde va prezenta un raport de activitate, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Nu e prima discuţie pe care am avut-o cu premierul referitor la achiziţia de ambulanţe, suntem la a doua sau a treia discuţie pe această temă. (…) Am discutat şi astăzi şi am respectat solicitarea pe care a avut-o domnul Arafat de a avea o discuţie în trei la momentul la care dânsul se întoarce în ţară”, a afirmat Bodog, la plecarea de la Palatul Victoria.