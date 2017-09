Grindină de mărimea unui ou de porumbel în județul Buzău. Fenomenul rar petrecut în liniștea nopții în Buzău a trezit pe toată lumea. Câteva minute zgomotul a fost înfiorător, iar pietrele de gheață cât oul de porumbel au căzut necontenit și au acoperit rapid străzile şi trotuarele.

Puţini au fost cei care s-au încumetat să iasă din case în miez de noapte, însă gândul tuturor a fost la autoturismele din parcări, dar şi la tot ce este în cîmp şi nu a fost recoltat.

Pe paginile de socializare, oamenii au început imediat să adauge comentarii cu sperietura pe care au tras-o. Cu toţii au scris că au fost treziți de zgomotul pietrelor care loveau cu putere în geam, pe asfalt, pe pervazuri sau pe acoperișurile caselor ori pe masinile parcate. Câțiva au povestit pe Facebook că au ieșit afară pentru a acoperi autoturismele cu pături de teama stricăciunilor care ar fi putut apărea sub ploaia de pietre.

“M-am speriat, la ce zgomoit a fost normal ca te sperii. Nu am avut curaj să ies afară, m-am uitat pe geam, că am vie la ţară şi eram curios cam cât e piatra de mare şi dacă o fi afectat şi la ţară. Cât pumnul era piatra, nu ştiu dacă am mai văzut aşa ceva în ultimii ani!”, a declarat Valentin Istvan.