Guvernul a lansat spre licitație proiecte de 3,6 miliarde lei; Grindeanu: Urmează Lotul 5 Pitești-Sibiu și Centura Sud București

Guvernul a lansat spre licitație proiecte de 3,6 miliarde lei, de la preluarea mandatului. Premierul Sorin Grindeanu a anunțat în ședința Executivului că urmează Lotul 5 Pitești-Sibiu și Centura Sud București.



”Anul trecut, pe tot parcursul anului 2016 au fost lansate spre licitație şi ridicate proiecte în valoare de 800 de milioane. În 2017, doar în câteva luni s-au început procedurile, s-au lansat spre licitație proiecte de 3,6 miliarde în câteva luni şi urmează în perioada imediat următoare, în iunie, Piteşti – Craiova, extrem de important, urmează lotul 1 şi lotul 5 de pe Piteşti – Sibiu, de asemenea în iulie un alt lot, lotul 4 de pe Piteşti – Sibiu şi tot la fel de important, tot în perioada imediat următoare, Centura Sud Bucureşti, un proiect, de asemenea, extrem de important”, a menționat premierul, în ședința de Guvern.

Premierul a mai spus că vicepremierul Sevil Shhaideh a mai semnat primele contracte pe POC, Axa 2, Tehnologia Informației şi Comunicații, TIC.

”Poate nu e aşa de importantă suma, cât semnalul pe care am vrut să-l transmitem, că după un an şi şase luni mai încep să se întâmple şi lucruri, după un an şi şase luni de blocaje. Sunt lucruri importante, sunt lucruri care, ca şi semnal, trebuie a fi urmate şi de altele de același tip”, a mai spus Grindeanu.

Citește și: Şoseaua de centură a Bucureştiului şi Metrorex ar putea trece de la Guvern la Primăria Capitalei; Propunerea, discutată săptămâna viitoare

Prim-ministrul a mai anunțat că în lunile februarie şi martie 2017 au fost înființate cu 8%, deci aproape 10% mai multe SRL-uri decât în aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care în acea perioadă a intrat în vigoare eliminarea celor 102 taxe făcute prin Parlament.